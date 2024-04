Bad Kreuznach (ots) – Am Mittwoch 24.04.2024 um 09 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer schwer verletzten Frau, in einer Wohnung in der Ellerbachstraße. Durch die zuerst eingetroffenen Polizeikräfte, konnten neben dem Anrufer, wobei es sich um ein Familienmitglied handelt, der Ehemann und die verletzte Frau festgestellt werden.

Die 44-jährige Frau wies mehrere Stichverletzungen auf und war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein. Die ersten Einsatzkräfte leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Die 44-Jährige verstarb trotz intensiven Reanimationsversuchen, durch Rettungskräfte und einen Notarzt, noch vor Ort.

Der Ehemann des Opfers wurde noch am Tatort festgenommen. Derzeit besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes gegen den 55-jährigen Ehemann. Er wurde vorläufig festgenommen und wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Voraussichtlich am 25.04. wird entschieden, ob die Untersuchungshaft angeordnet wird. Zu dem Motiv und dem Tatablauf können aufgrund des frühen Ermittlungsstandes derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.