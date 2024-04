Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wettbüro überfallen – Zeugen und Kunden gesucht

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 22:45 Uhr betraten

zwei bisher unbekannte maskierte Täter ein Wettbüro in der Heidelberger Straße.

Während einer der beiden Täter im Eingangsbereich stehen blieb, forderte der

Zweite den im Kassenbereich befindlichen Angestellten auf, ihm das Geld aus der

Kasse in einen Beutel zu tun. Diese Aufforderung geschah nonverbal, indem der

Täter mit einer Pistole auf die betreffenden Objekte zeigte. Dem Täter wurde ein

knapp fünfstelliger Betrag ausgehändigt. Hiernach verließen beide Täter das

Wettbüro und flüchteten zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern

verlief negativ.

Die Täter trugen dunkle Kleidung und waren von kräftiger Statur. Der Täter im

Kassenbereich war zudem mit einer schwarzen Sturmhaube und der Täter im

Eingangsbereich mit einem schwarzen Motorradhelm bekleidet.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Kurz vor der Tat sollen sich zwei männliche Kunden im Wettbüro

aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu

setzen. Aber auch weitere Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können

oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Weinheim (ots) – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten in der

Zeit von Sonntag auf Montag, von 16 Uhr bis 05 Uhr, beide Abstandssensoren eines

Audi Q5. Das Fahrzeug war im Bereich des Buchenweges bzw. Schlehdornweges

abgestellt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der

Suche nach Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem/den Täter/n machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201-1003-0 beim Polizeirevier

Weinheim zu melden.