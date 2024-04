Nach Raub auf Lebensmittelgeschäft Zeugen gesucht

Jugenheim (ots) – Zwei Jugendliche haben am Montagnachmittag, 22.04.2024, einen

Supermarkt in Jugenheim ausgeraubt. Die Täter betraten den Laden gegen 16.40

Uhr. Einer der Jugendlichen kaufte ein Getränk. Als der Kassierer die Kasse

öffnete, hielt ihm der andere Täter, der sich unbemerkt von hinten genähert

hatte, eine Schere an den Hals und griff in die Kasse. Danach flohen die beiden

Jugendlichen mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Schulstraße.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Täter im Umfeld gefasst werden. Die Ermittler

suchen nun Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder generell

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit

der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Diebstahl aus geparkten PKW

Mainz-Altstadt (ots) – Im Zeitraum vom 20.04.2024, 17:30 Uhr bis 22.04.2024,

08:40 Uhr wurden aus einem in der Löwenhofstraße in Mainz geparkten grauen Audi

persönliche Gegenstände entwendet. Der Audi-Besitzer kehrte Montagfrüh zu seinem

geparkten PKW zurück und stellte fest, dass die zuvor im Auto abgelegte

Bekleidung fehlte.

Achten Sie beim Verlassen ihres Autos immer darauf, dass alle Türen, Fenster

etc. verschlossen sind und keine Wertsachen oder Ähnliches darin gelagert

werden. Weitere Tipps zum Schutz vor Autodieben finden Sie auf

www.polizei-beratung.de

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl aus dem Auto oder zu dem/ der Täter

geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der

Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Oberstadt Hochwertige E-Bikes und Fahrräder gestohlen

Mainz – Oberstadt (ots) – In der Nacht vom 18.04.-19.04.24 wurden aus einem

Fahrradkeller in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Berliner Straße mehrere

hochwertige Fahrräder sowie ein E-Bikes, u.a. der Marke „Canyon“ gestohlen.

Diese waren mittels Fahrradschlössern gesichert und in einem verschlossenen

Kellerraum abgestellt gewesen. Es entstand ein Schaden im höheren vierstelligen

Bereich.

Beim zweiten Fall hatte eine 39-jährige Mainzerin vom 19.04.24-22.04.24 ihr

E-Bike der Marke „Cube“ in der Nikolaus-Becker-Straße im Innenhof eines

Mehrfamilienhauses abgestellt. Dabei hatte sie es mit einem geeigneten Schloss

an einem Treppengeländer angeschlossen. Als sie das Rad gestern gegen 08:40 Uhr

nutzen wollte, stellte sie schockiert fest, dass es gestohlen wurde. Der

Mainzerin entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Altstadt Postsendung aus Briefkasten gestohlen

Mainz – Altstadt (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen fielen gestern, gegen 13:00

Uhr vier Personen auf, die eine Postsendung aus einem Briefkasten in der

Holzhofstraße herauszogen. Der 23-jährige Zeuge meldete seine Beobachtung der

Polizei, woraufhin Einsatzkräfte im Umfeld der Holzhofstraße nach den Personen

suchten. Diese konnten zwar festgestellt und durchsuchten werden, allerdings

konnte das Diebesgut dabei nicht aufgefunden werden. Die vier Täter müssen sich

nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahl verantworten. Wie sich im Nachgang

herausstellte, war tatsächlich eine Postsendung einer Nachbarin gestohlen

worden. Da es sich bei der Zustellung um einen Drogerieartikel gehandelt hatte,

dürfte die Freude über die Beute eher gering ausfallen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Land Rover zerkratzt

Mainz-Bretzenheim (ots) – Der Eigentümer eines grünen Land Rover Freelander

zeigte gestern bei der Mainzer Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Auto an.

Das Auto wurde im Zeitraum vom 20.04.2024, 14:00 Uhr bis 21.04.2024, 15:00 Uhr

auf einem Schulparkplatz in der Hans-Böckler-Straße / Nähe Südring in

Mainz-Bretzenheim geparkt. Bei Rückkehr fand der Besitzer seinen Land Rover mit

Kratzern im Heckbereich sowie an beiden Fahrzeugseiten vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Täter geben kann,

wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer

06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – E-Scooter-Fahrer prallt gegen PKW – 16-jährige leicht verletzt

Mainz (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW

hat eine 16-Jährige gestern Vormittag leichte Verletzungen erlitten und musste

zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer das Rheinufer in Höhe

Fischtorplatz und bog von dort, durch das Fischtor, auf die Uferstraße ein. Die

16-jährige Mitfahrerin stand dabei vor ihm auf dem Roller und hielt sich in der

Mitte der Lenkstange fest. Beim Einfahren auf die Uferstraße missachtete der

16-Jährige den Vorrang eines dort fahrenden, 51-jährigen PKW-Fahrers. Ob er den

PKW, aufgrund der zweiten Person auf dem Scooter überhaupt sehen konnte, ist

zumindest fraglich. In der Uferstraße kam es dann zum Unfall. Die beiden

Personen auf dem Scooter prallten gegen Motorhaube und Windschutzscheibe. Die

16-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und am Knie und wurde

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die geringe Fahrgeschwindigkeit des

PKW-Fahrers hat hier offensichtlich dazu beigetragen, dass es zu keinen

schwereren Verletzungen kam. Gegen den Scooter-Fahrer wird nun ein

Unfallermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung geführt, da seine

Mitfahrerin Verletzungen erlitten hat.

Kontrollen des Schwerverkehrs

A 61/Armsheim (ots) – Bei Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und

Schwerverkehrs überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am

22.04.2024 zwischen 10 und 15 Uhr 16 Kraftfahrzeuge. Die Kontrollen fanden an

der A 61 auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim statt. An der Kontrolle

beteiligten sich auch Beamte der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der

Verkehrsdirektion Mainz, sowie Beamte der Abteilung Finanzkontrolle des Zolls.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen kam es zu fünf Untersagungen der Weiterfahrt. In

zwei Fällen war die Ladungssicherung der kontrollierten LKW’s unzureichend und

musste an der Kontrollörtlichkeit nachgesichert werden. Ein griechischer

Autotransporter hielt die vorgeschriebenen Maße bzgl. der Fahrzeughöhe und

-länge nicht ein und musste entsprechend umladen. Bei einem 37 jährigen

polnischen LKW-Fahrer konnte eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln

festgestellt werden. Ihm wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und eine

Blutprobe entnommen.

Resultat der Kontrollen waren eine Strafanzeige bzgl. aufenthaltsrechtlicher

Verstöße, vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen, sowie fünf ausgesprochenen

Verwarnung. In fünf Kontrollen wurden Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeit

festgestellt. Diese wurden entsprechend den Gewerbeaufsichtsämtern, bzw. dem

Bundesamt für Logistik und Mobilität, gemeldet.

Des Weiteren wurden durch den Zoll 26 Betriebe überprüft, sowie 34

Personenabfragen, getätigt.

A60, Fahrtrichtung Bingen – Vollsperrung nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten

Heidesheim (ots) – Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde der

Polizeiautobahnstation Heidesheim am Abend, des 22.04.2024 gegen 22.48 Uhr ein

Verkehrsunfall auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den

Anschlussstellen Ingelheim-Ost und -West gemeldet.

Ein 20jährige Fahrer eines Transporters übersah, während er zum Überholen

ansetzte, einen von hinten herannahenden PKW auf dem linken Fahrstreifen. Beim

Versuch diesem noch rechtzeitig auszuweichen, kollidierte er mit einem parallel

fahrenden Transporter auf dem rechten Fahrstreifen und anschließend noch mit dem

überholenden PKW. Der PKW kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte seinerseits mit einem der beiden Transporter. Durch den Unfall

wurden zwei Personen leicht verletzt und von dem eingetroffenen Rettungsdienst

versorgt.

Aufgrund der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, sowie herumliegenden

Fahrzeugteile und ausgelaufenen Betriebsmittel musste die Autobahn ab der

Anschlussstelle Ingelheim-Ost bis Ingelheim-West für den Zeitraum von ca. 2 1/2

Stunden vollgesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Vor Ort befanden sich Kräfte der Polizeiinspektionen Ingelheim und Mainz 2 sowie

der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der BFW Ingelheim, des Rettungsdienstes

und der Autobahnmeisterei.