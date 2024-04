Herrnsheim – Leichtverletzter E-Bikefahrer bei Verkehrsunfall

Worms (ots) – Am Montagmorgen gegen 9:10 Uhr befuhr ein 71-jähriger

E-Bike-Fahrer den Kreisverkehr Herrnsheimer

Hauptstraße/Dr.Carl-Sonnenschein-Straße. Ein 56-jähriger PKW-Fahrer befuhr

zeitgleich von dem angrenzenden Supermarktparkplatz in den Kreisverkehr ein.

Beide beabsichtigten ihre Fahrt an der Ausfahrt Dr.-Carl-Sonnenscheinstraße in

Richtung Von-Steuben-Straße fortzusetzen. Hierbei übersah der PKW-Fahrer den

E-Bike-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.

Der 71-Jährige stürzte hierdurch zu Boden und verletzte sich leicht. An dem

E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro, der PKW blieb

unbeschädigt.

Innenstadt – Polizeikontrollen zur Bekämpfung von Kriminalität im öffentlichen Raum

Worms (ots) – Am Montagnachmittag fanden ab 14:00 Uhr polizeiliche Kontrollen im

öffentlichen Raum statt. Die Zielrichtung dieser vorgeplanten Kontrollen stellte

die Erhellung potentieller Straftaten im öffentlichen Raum und hierdurch die

Steigerung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung dar.

Es wurden mehrere Personen kontrolliert, hierbei konnte ein mit Haftbefehl

gesuchter 35-jähriger Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt

verbracht werden. Bei einem 46-jährigen Mann wurden mehrere

verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und sichergestellt. Ihm droht

eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Arzneimittel- und

Betäubungsmittelgesetz. Bei einer 43-Jährigen Frau wurde eine präventive

Sicherstellung von Betäubungsmittelutensilien sowie zweier nicht auf sie

ausgegebenen Bankkarten vollzogen.

Solche und ähnliche polizeiliche Kontrollen sind regelmäßig Aufgabe der Polizei

und werden auch künftig durchgeführt.