Germersheim – PKW beschädigt

Im Zeitraum vom 21.04., 19 Uhr bis 22.04., 07.30 Uhr wurde durch ein in der Straße „Am Meßplatz“ abgestellter PKW beschädigt, indem ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Bellheim – berauscht hinter dem Steuer

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim ein 21-Jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte. Ein Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

Wörth am Rhein – Langfinger erwischt

Ein 17-jähriger aus Kandel wurde gegen 13:20 Uhr von einem Ladendetektiv dabei erwischt, wie er Lebensmittel einsteckte und den Supermarkt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Der Dieb konnte gestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden.

Ca. drei Stunden später wurde die Polizei erneut vom Ladendetektiv angefordert. Diesmal entwendete eine 24-jährige Frau aus Wörth Getränkedosen. Auch gegen Sie wurde ein Verfahren wegen Ladendiebstahls eröffnet.

Wörth am Rhein – Einbruchversuch in Kulturhalle

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 21.04.24 auf den 22.04.2024 in die Kulturhalle einzubrechen. Ein Eindringen gelang nicht.

Dienstgebiet der Polizei Wörth – Geschwindigkeitskontrollen

Die Woche vom 15.04.2024 bis 21.04.2024 stand im Zeichen einer der Hauptunfallursachen, der Geschwindigkeit. Im Rahmen der Kontrollwoche wurden an verschiedenen Örtlichkeiten des Dienstgebietes der Polizei Wörth Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt fuhren 50 der über 300 gemessenen Verkehrsteilnehmer zu schnell.