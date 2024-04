Geldkassette aus Zigarettenautomaten gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag (21.04.2024) auf Montag (22.04.2024) die Geldkassette mit Bargeld eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Breitscheidstraße. Bereits am Samstag (20.04.2024) versuchten Unbekannte den Automaten aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang jedoch. Der Bargeldwert in der Geldkassette ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fallrohre an Schulen entwendet

Unbekannten entwendeten in dem Zeitraum von Freitag (19.04.2024) auf Samstag (20.04.2024) zwei Fallrohre an zwei Schulen in der Leuschner- und Nietzschestraße. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Roonstraße

Bislang Unbekannte versuchten in der Roonstraße in Büroräumlichkeiten einzubrechen. Obwohl sie versuchten die Tür aufzuhebeln, gelang es ihnen schließlich nicht, ins Gebäude einzudringen und etwas zu stehlen. Die an der Tür entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 18.04.2024, 17:30 Uhr und dem 22.04.2024, 8 Uhr, liegen.

Sie haben etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

In zwei Autos eingebrochen

Zwischen Donnerstagmorgen (18.04.2024, 8:30 Uhr) und Montagmorgen (22.04.2024, 7:45 Uhr) wurde eine Scheibe eines parkenden BMW eingeschlagen. Der bislang unbekannte Verursacher durchsuchte im Anschluss den Innenraum des Fahrzeugs, konnte nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts entwenden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter sind bisher nicht vorhanden. Das Auto stand zur Tatzeit im Donnersbergweg.

In unmittelbarer Nähe hierzu, in der Ludwig-Reichling-Straße, wurde außerdem ein weiteres Auto mit eingeschlagener Scheibe festgestellt. Der Halter wurde informiert. Er gab an, seinen goldfarbenen Mercedes zwischen dem 01.04.2024, 0 Uhr und dem 22.04.2024, 8 Uhr abgestellt zu haben. Es wurde auch aus diesem Auto nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ob auf Grund der räumlichen Nähe ein Tatzusammenhang bestehen könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Zur Klärung der Einbrüche bittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de .

Radfahrer bei Unfall verletzt – Flüchtiger Autofahrer gesucht

Am Montag (22.04.2024) gegen 17:45 Uhr fuhr ein Auto in der Frankenthaler Straße von dem Gelände einer Tankstelle und missachtete die Vorfahrt eines 42-jährigen Radfahrers, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Fahrradfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr von der Unfallstelle weg. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen silberfarbenen Smart gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und der Fahrer/die Fahrerin des flüchtigen Smart werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Kabel von Baustelle gestohlen – Zeugen gesucht

In der Zeit vom 19.04.2024, 15 Uhr, bis zum 22.04.2024, 7 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Ernst-Boehe-Straße eine Rolle mit rund 400 Meter Kupferkabel. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.