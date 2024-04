Römerberg-Mechtersheim – Einbruchsversuch

Römerberg (ots)

Am Montag zwischen 7 und 14 Uhr verursachten unbekannte Täter mehrere Kratzer an der Eingangstür eines Hauses in der Speyerer Straße, die von einem Einbruchsversuch herrühren könnten. Bereits am Vortag befand sich zwischen Tür und Rahmen der Eingangstür ein kleiner Gegenstand, der beim Öffnen herunterfiel. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Betrug scheitert

Schifferstadt (ots)

Am 22.04.2024 gegen 12 Uhr erhielt eine 59-Jährige einen sog. Schockanruf von mehreren Personen, welche sich unter anderem als ihr Sohn sowie als Polizeibeamte ausgaben. Angeblich sei der Sohn der angerufenen Frau in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen und es müsse eine Kaution von 68000 Euro gezahlt werden. Nachdem der 59-Jährigen die Geschichte seltsam vorkam, beendete sie das Telefonat und informierte die Polizei. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen