Vorfahrt nicht gewährt, Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht

Am Montag gegen 16:05 Uhr befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Karl-Spindler-Straße und ordnete sich zum Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin befuhr zeitgleich die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Trotz des Verkehrszeichens „Vorfahrt gewähren“ übersah der 61-Jährige den bevorrechtigten PKW der 31-Jährigen und bog nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ab, wobei beide PKW kollidierten. Hierdurch erlitt der Beifahrer der 31-Jährigen eine Gehirnerschütterung. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der PKW der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mutmaßlichen Fahrraddieb in flagranti ertappt, hochwertiges E-Bike sichergestellt

Am Montag gegen 17:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei verdächtige Personen, welche ein abgeschlossenes, hochwertiges Pedelec in eine Tiefgarage in der Remlingstraße tragen. Die Polizeistreife erwischte vor Ort einen 19-Jährigen beim Verlassen der Tiefgarage mit einem Winkelschleifer und stellten das beschriebene Pedelec sicher. Der 19-Jährige machte den Beamten gegenüber widersprüchliche Angaben. Erste Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 34-jährigen, weiteren Mann. Beide erwartet ein Strafverfahren. Die Polizei sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer des sichergestellten schwarzen Pedelec der Marke Cube im Wert von ca. ca. 4.000 Euro. Es hat orange Elemente und Mountainbike-Reifen und kann gegen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen dem 20.04.2024, 14 Uhr, und dem 22.04.2024, 20 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrfach an der Wohnungstür im Inneren eines Mehrfamilienhauses in der Lauergasse und verursachten hierbei 200 Euro Schaden. Wie die Täter zuvor in das Haus eindrangen, ist nicht bekannt. Ihnen gelang es nicht, in die Wohnung einzudringen. Folglich zogen sie ohne Beute davon.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes festgestellt? Die Polizei Speyer nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunkener Fahrer am hellichten Tag

Am Montag gegen 16:15 Uhr fiel ein 54-Jähriger Zeugen in einem Geschäft in der Auestraße auf, da er nach Alkohol roch. Die Zeugen befürchteten, dass der 54-Jährige in diesem Zustand mit seinem PKW fahren würde und verständigten daher die Polizei. Die Beamten stellten den 54-Jährigen in der Nähe seines PKW in der Auestraße fest und bestätigten die Wahrnehmung der Zeugen. Der 54-Jährige zeigte alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und machte keinen Hehl daraus, dass er nach der Arbeit exotische Cocktailgetränke zu sich genommen hatte, bevor er zu dem Geschäft gefahren sei. Als nächstes beabsichtige er, seinen PKW zu waschen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,01 Promille. Mehrere weitere Atemalkoholtests zeigten einen aufsteigenden Wert auf letztlich 1,16 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 54-Jährigen, untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Omnibus entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Am Montag gegen 14:08 Uhr befuhr eine 49-jährige PKW-Fahrerin hinter einem Omnibus die Ludwigstraße in Richtung der Schraudolphstraße. An der Ampelkreuzung zur Hilgardstraße musste der Omnibus ein Stück zurücksetzen, um nach rechts in die Hilgardstraße einbiegen zu können. Hierbei hupte die 49-jährige PKW-Fahrerin, da sie einen Zusammenstoß befürchtete. Trotzdem stieß der Omnibus mit dem Heck gegen die Fahrzeugfront der 49-Jährigen und verursachte an deren PKW einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Omnibus unerlaubt vom Unfallort. Es handelte sich bei diesem um einen vollbesetzten weißen Gelenkbus, mutmaßlich einen Linienbus. Der Fahrer wird beschrieben als europäischer Phänotyp von schlanker Statur mit kurzen dunklen Haaren im Alter von ca. Ende 40.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dem Fahrer geben? Die Polizei Speyer nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

PKW im Bereich der Natostraße aufgebrochen

Am Montag gegen 8:40 Uhr parkte eine Frau ihren PKW auf einem Waldparkplatz im Bereich der NATO-Straße in Speyer und ging mit ihrem Hund in den Wald. Als sie gegen 9:50 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter eine Fensterscheibe aufgehebelt und den Rucksack der Geschädigten aus dem PKW entwendet hatten. In diesem hatten sich der Geldbeutel samt persönlicher Dokumente, ein Iphone XS Max, sowie ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Speyer nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.