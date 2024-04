Edenkoben – Handfeste Auseinandersetzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es gestern Morgen zwischen einem Mann und einer Frau in einer Wohnung in Edenkoben, in deren Verlauf der Mann seine Lebensgefährtin gewürgt und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hatte. Ursache für die Streitigkeiten dürften Eifersucht und Meinungsverschiedenheiten gewesen sein. Die Polizei musste anrücken und den Streit schlichten. Dem Aggressor wurde ein Platzverweis erteilt und eine Verfügung ausgehändigt, wonach er für mehrere Tage seine Partnerin nicht aufsuchen und Kontakt aufnehmen darf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Maikammer – Auffällig im Straßenverkehr

Autofahrer informierten heute (23.04.2024) um 11.30 Uhr die Polizei über eine auffällige Autofahrerin, die mehrmals mit ihrem PKW auf der K32 von der Fahrbahn abkam und anschließend den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters befuhr. Die 56 Jahre alte Frau konnte angetroffen und kontrolliert werden. Wegen ihrer Alkoholfahne wurde ihr ein Test angeboten, der 2,3 Promille ergab. Dadurch qualifizierte sie sich zur Blutprobe. Ihre Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Edenkoben – Von der Fahrbahn abgekommen

Mit Bein- und Rückenschmerzen kam gestern ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer in ein Krankenhaus, weil er auf der K31 in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und stürzte. Ursächlich für den Sturz dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit auf der verschmutzten Fahrbahn gewesen sein. An seinem Kraftrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 6.000 Euro.

Annweiler – Verkehrskontrollen

Zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr führten Polizeibeamte am 22.04.24 Verkehrskontrollen in Annweiler in der Landauer Straße und in Albersweiler in der Hauptstraße durch. Fünf Autofahrer waren dabei nicht angegurtet und bei einem Transporter war die Ladung nicht gesichert. Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr wurde aufgrund von Bürgerbegehren eine Geschwindigkeitsmessung in Queichhambach in der Straße „Am Bahnhof“ durchgeführt. Insgesamt kam es zu fünf Geschwindigkeitsverstößen. Bei erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 73 km/h unterwegs.

Albersweiler – Brand im Steinbruch

Gestern morgen gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Asphaltmischanlage im Steinbruch Albersweiler. Als Ursache dürfte ein technischer Defekt zugrunde liegen. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Freckenfeld – misslungener Einbruchversuch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 21.04.24 auf den 22.04.2024 in ein Vereinsheim in Freckenfeld einzubrechen. Ein Eindringen gelang nicht.