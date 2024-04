In Gegenverkehr geraten und Unfall verursacht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Schockmoment sorgte am frühen

Montagmorgen auf der Kreisstraße 62 für einen Unfall. Ein 73-Jähriger kam

hierbei von der Straße ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß dort gegen ein

Verkehrsschild. Zu dem Unfall kam es, als der Mann gegen 5:30 Uhr mit seinem

grauen Opel Astra von Kaiserslautern in Richtung Otterbach unterwegs war. Kurz

vor der Ortseinfahrt bog ein Wagen von der Waldstraße in die Kreisstraße ein.

Hierbei geriet der unbekannte Verkehrsteilnehmer jedoch auf die Gegenfahrbahn,

weswegen der Senior dem Pkw ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Was er aber nicht verhindern konnte, war der anschließende

Zusammenstoß mit dem Schild auf der Verkehrsinsel. Der Opel und das

Verkehrszeichen wurden dabei beschädigt. Der entgegenkommende Unfallverursacher

machte sich aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die

Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht

aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem

unbekannten Verkehrsteilnehmer machen könne, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |kfa

Langfinger stehlen Geldbeutel aus Handtasche

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich am Montagnachmittag an der

Handtasche einer 60-Jährigen bedient. Die Frau war zwischen 15 und 16 Uhr in

einem Aldi-Markt in der Merkurstraße einkaufen. An der Kasse fiel ihr auf, dass

der Geldbeutel verschwunden war. Den hatte die Bestohlene zuvor in ihrer

Umhängetasche verstaut. In dem Portemonnaie befand sich neben Bankkarten und

Ausweisdokumenten auch ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat

die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Bei Kontrolle Drogenbeeinflussung festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend geriet ein 27-Jähriger in der Mainzer

Straße in eine Verkehrskontrolle. Den Beamten fiel hierbei auf, dass der Mann

unter dem Einfluss von Drogen stand. Um zu ermitteln, um welche Betäubungsmittel

es sich handelt, boten die Polizisten dem Autofahrer einen Urintest an. Dem

27-Jährigen gelang es allerdings nicht, den Test durchzuführen, weswegen er die

eingesetzten Kräfte zur Dienstelle begleiten musste. Um dem genauen Drogenkonsum

auf die Spur zu kommen, entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die

Ermittlungen hierzu dauern an. Der Fahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts

der Trunkenheitsfahrt rechtfertigen. |kfa

Mehrere Unfallfluchten – Zeugen gesucht! (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Täglich werden der Polizei Unfälle gemeldet, bei denen

die Verursacher unbekannt sind. Bei den Ermittlungen zu solchen Fahrerfluchten

sind die Beamten immer wieder auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die etwas

gesehen oder gehört haben.

Bei der Polizeiinspektion 2 wurden am Montag gleich mehrere solcher

Unfallfluchten angezeigt, eine davon aus der Richard-Wagner-Straße. Hier wurde

ein Hyundai Tucson, der in Höhe des Hauses Nummer 36 abgestellt war, von einem

anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und auf der Fahrerseite im hinteren Bereich

beschädigt. Geschätzter Sachschaden: rund 800 Euro. Die Unfallzeit liegt

zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr. Hinweise auf

das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen.

Auch in der Pariser Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall mit

Fahrerflucht. Nach den Schilderungen einer 20-jährigen Frau war sie kurz nach 16

Uhr mit ihrem Opel Corsa stadteinwärts unterwegs und wechselte in Höhe des

Waschparks vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Kurz darauf sei auch ein

Ford Transit von rechts nach links gewechselt und gegen den Opel gestoßen – der

Fahrer fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Am Corsa entstand ein Schaden in Höhe

von mehreren hundert Euro. Die Suche nach dem verantwortlichen Fahrer des Ford

Transit läuft.

Nachträglich gemeldet wurde am Montag auch ein Fahrzeugschaden, der vermutlich

am Sonntag in der Merkurstraße entstanden ist. Nach Angaben des betroffenen

Autobesitzers hatte er erst zu Hause an seinem Pkw einen Streifschaden an

Kotflügel und Stoßfänger vorne rechts festgestellt. Der 51-Jährige vermutete im

Nachhinein, dass es während seiner Parkzeit in der Merkurstraße zwischen 11 und

13 Uhr zu der Beschädigung gekommen sein muss. Der weiße Tesla stand in diesem

Zeitraum in Höhe des Anwesens Nummer 1.

Da der Schaden erst später entdeckt wurde, steht die genaue Unfallörtlichkeit

nicht zweifelsfrei fest. Zeugen, denen der Tesla (Model 3) aufgefallen ist und

die Angaben zu einem möglichen Schaden machen können, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Ausreißer will wieder nach Hause

Kaiserslautern (ots) – Nachdem er von zu Hause ausgebüxt war, hat sich ein

13-jähriger Junge am Montag Hilfe suchend bei der Polizei gemeldet. Über Notruf

teilte er mit, dass er sich aktuell in der Innenstadt aufhalte, aber wieder nach

Hause in den Landkreis Kusel möchte. Er habe jedoch kein Guthaben mehr auf

seinem Handy, um seine Mutter zu verständigen.

Eine Streife rückte aus und nahm den 13-Jährigen erst mal mit auf die

Dienststelle. Nach telefonischer Rücksprache mit seinem Vater sicherte dieser

zu, seinen Sohn in Kaiserslautern abzuholen.

Weil der Junge angab, dass er zusammen mit seinem 14-jährigen Kumpel unterwegs

war, der ebenfalls von zu Hause ausgerissen sei, nahmen die Beamten auch zu

dessen Eltern Kontakt auf. Sie erfuhren, dass sich der Jugendliche schon selbst

daheim gemeldet und einen Treffpunkt zur Abholung vereinbart hatte. |cri

Ladendieb flüchtet ohne Beute

Kaiserslautern (ots) – Waren im Wert von rund 1.500 Euro wollte ein Ladendieb am

Montagnachmittag in einem Spielwarenmarkt in der Merkurstraße mitgehen lassen.

Eine Mitarbeiterin beobachtete gegen 17 Uhr, wie der Unbekannte unzählige

„Tonie“-Figuren, mit denen man Hörspiele abspielen kann, in seinen mitgebrachten

Rucksack stopfte.

Als der Mann bemerkte, dass er eine Zuschauerin hat, machte er sich ohne den

Rucksack aus dem Staub. Von dem Langfinger ist lediglich bekannt, dass er etwa

35 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß ist. Der Unbekannte war

bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Steppweste.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Hund beißt Jogger

Kaiserslautern (ots) – Weil er von einem Hund gebissen wurde, hat ein

Jugendlicher aus dem Stadtgebiet am Montagabend bei der Polizei Anzeige

erstattet. Wie der 17-Jährige zu Protokoll gab, joggte er gegen 19 Uhr durch den

Stadtpark und wurde von einem nicht angeleinten Hund attackiert, der ihn in den

Hintern biss.

Während der Jugendliche ins Krankenhaus ging, um sich die Wunde versorgen zu

lassen, rückte eine Streife zum Stadtpark aus. Dank der guten Beschreibung des

Tieres sowie seines Besitzers konnten die Beamten wenig später den mutmaßlichen

Verantwortlichen vor Ort ausfindig machen. Auf seinen bissigen Vierbeiner

angesprochen, versuchte der 39-Jährige, den Vorfall zu verharmlosen und

behauptete, er habe die Leine „nur kurz“ lösen müssen – diesen Moment habe der

Hund ausgenutzt und sei losgerannt.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Hundehalter vor fast genau

einem Jahr an gleicher Stelle wegen eines ganz ähnlichen Vorfalls aufgefallen

war. Auf den 39-Jährigen kommt nun erneut ein Strafverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung zu. Außerdem wird die Ordnungsbehörde über den Einsatz

informiert, um gegebenenfalls in eigener Zuständigkeit weitere Maßnahmen

einzuleiten. |cri

Wer hat die Kanaldeckel ausgehoben?

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend die Polizei auf

eine Gefahrenstelle in einem Wohngebiet im westlichen Stadtbereich hingewiesen –

und damit verschiedene Ermittlungen ausgelöst. Nachdem der 56-Jährige gegen

21.45 Uhr gemeldet hatte, dass unbekannte Täter auf einem Fußweg zwischen der

Stresemannstraße und der Naumburger Straße mehrere Kanaldeckel ausgehoben haben,

rückte eine Streife aus, um sich die Situation vor Ort anzuschauen.

Um den Fußgängerverkehr nicht zu gefährden, wurden die bei Dunkelheit schlecht

zu erkennenden „Löcher“ im Boden beseitigt, indem die Beamten die Kanaldeckel

wieder einsetzten. Dabei stellten sie fest, dass einer der Deckel mit einem

Hakenkreuz in roter Farbe beschmiert war.

Konkrete Täterhinweise konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht erhalten. Einer

Zeugin waren lediglich zwei Jugendliche in der benachbarten Leipziger Straße

aufgefallen – einer dunkel gekleidet, der andere mit Tarnhosen – die dort

herumkrakeelten. Das Duo konnte aber bei der anschließenden Suche nicht mehr

gesichtet werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Polizei macht beim Girls‘ Day mit (FOTO)

Kaiserslautern / Westpfalz (ots) – Polizist – ein Männerberuf? Schon lange nicht

mehr! Davon können sich die Teilnehmenden des Girls‘ Day 2024 am kommenden

Donnerstag, 25. April 2024, bei vier Polizeidienststellen in der Westpfalz

überzogen. Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich seit vielen Jahren am

bundesweiten Mädchen-Zukunftstag. Die Beamtinnen und Beamten haben wieder ein

spannendes Tagesprogramm zusammengestellt. Die Mädchen werden einen Tag lang

Einblicke in die Tätigkeit der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei erhalten.

„Mit der Teilnahme am Girls‘ Day möchten wir junge Frauen für den Polizeiberuf

begeistern. Es lohnt sich!“, so Katja Schomburg. Sie leitete von 2019 bis 2022

das Altstadtrevier in der Kaiserslauterer Gaustraße, bevor sie die Führung des

Einsatzstabes im Polizeipräsidium Westpfalz übernahm.

78 Teilnehmende haben sich für den Girls‘ Day bei der Polizei angemeldet.

Schnell waren die Plätze ausgebucht. Ob noch Last-Minute-Plätze frei sind,

können Interessierte auf der Internetseite unter https://www.girls-day.de/Radar

nachschauen. |erf

Ausschuss Sport und Sicherheit wiederbelebt

Kaiserslautern (ots) – Themen rund um das Fritz-Walter-Stadion im Fokus

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz –

Mindestens zweimal im Jahr wird zukünftig der örtliche Ausschuss Sport und

Sicherheit tagen, den Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz in

Kooperation mit der Polizei Kaiserslautern wieder ins Leben gerufen hat. „In

diesen Sitzungen sollen die grundsätzlichen Problemstellungen, die sich rund um

die Spiele des 1. FC Kaiserslautern und mögliche Veranstaltungen im

Fritz-Walter-Stadion ergeben, gemeinsam erörtert und beraten werden“, so der

Bürgermeister.

Der Ausschuss, der im März erstmals einberufen wurde, sei als Ergänzung zu den

nach jedem Spiel stattfindenden Abschlussbesprechungen der Einsatzkräfte gedacht

und bündele das Erfahrungswissen aller Beteiligten. So trafen sich im Rathaus

Nord mehr als 20 Fachleute von Polizei und Bundespolizei, Rettungsdiensten, SWK,

Stadt und 1. FCK einschließlich den Fanbeauftragten. Gemeinsam berieten sie sich

zu den verschiedenen Herausforderungen, die auf die Beteiligten rund um die

Fußballveranstaltungen im Fritz-Walter-Stadion an Spieltagen zukommen, und

erarbeiteten Optimierungsansätze.

Gleich zu Beginn der Sitzung ging es um die aktuell auch gerade in der

Öffentlichkeit stark diskutierte Verkehrssituation auf dem Betzenberg an

Spieltagen. Diese wurde erneut von allen Seiten kritisch beleuchtet, wobei

ausgehend vom derzeitigen Sachstand verschiedene Handlungsoptionen mit ihren

Vor- und Nachteilen intensiv besprochen wurden. So hätten sich die

Park-and-Ride-Parkplätze an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität

(RPTU) und an der Schweinsdell mittlerweile gut etabliert, innerhalb etwa einer

Stunde nach Spielende sei das Stadion häufig leer und die meisten Fans seien

wieder bei ihren Autos angelangt. Auch sei der Baustopp für die auf der

Schweinsdell geplante Photovoltaik-Anlage zu Lasten von über 1.000 wegfallenden

Parkplätzen ein dringender Schritt gewesen, um die Parkplatzsituation an

Spieltagen nicht zu eskalieren. Dennoch müsse nun weiter intensiv nach

alternativen Parkflächen gesucht werden.

In diesem Zusammenhang wurde auch der Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner des

Betzenbergs erörtert, diesen an Spieltagen für anreisende Fans zu sperren. „Die

Lage eines Stadions dieser Größenordnung inmitten eines dicht bebauten

Wohngebiets ist einzigartig und eine Herausforderung, vor der keine andere

Bundesligisten-Stadt steht“, meinte Schulz zur Infrastruktur in Kaiserslautern.

Von den anwesenden Fachleuten wurde bemerkt, dass die gewünschten

Durchfahrtskontrollen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie die seitens des 1.

FCK ausgewiesenen Zugangsberechtigten der 1.200 Parkplätze zu einem großen

Rückstau führen würden. Dies stelle im Endeffekt sogar das gut funktionierende

Park-and-Ride-System in Frage, da für die Busse dann ebenfalls kein Durchkommen

mehr möglich sei. Außerdem würde sich der Anreiseverkehr auf dem Betzenberg in

die angrenzenden Wohngebiete verlagern.

Man müsse solche Maßnahmen immer vor dem Hintergrund von Synergieeffekten

betrachten und dabei die gesamte Stadt mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen

der Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungen einfließen lassen. Ziel müsse

es sein, Beeinträchtigungen für alle Betroffenen so gering wie möglich zu

halten. Um dies zu erreichen, müssen alle Möglichkeiten in Betracht gezogen

werden. Zielführend sei deshalb, „noch mehr Fans dazu zu bringen, mit der Bahn

anzureisen“.

Bei der Betrachtung der Zuschauerströme vor und nach dem Spiel rückten vor allem

die sogenannten Problemfans sowie das Verhalten alkoholisierter oder

urinierender Fans in den Fokus des fachlichen Austausches. Dabei ging es auch um

verschiedene, den jeweiligen Einsatzlagen individuell angepasste Vorgehensweisen

der Polizei in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern. Dadurch soll unter

anderem erreicht werden, dass die Sicherheit aller Menschen in Kaiserslautern

gewährleistet ist und sich Beeinträchtigungen für alle auf ein Minimum

reduzieren. Es gibt immer noch Optimierungsmöglichkeiten. Daher ist der

Austausch in diesem Gremium besonders wichtig. Darüber hinaus stellten die

Beteiligten fest, dass die Fälle von wildem Urinieren nach wie vor ein großes

Problem darstellen. Abhilfe könnten hier unter anderem so genannte Sternurinale

schaffen, wie sie beispielsweise schon bei Länderspielen in der Zollamtstraße im

Einsatz waren.

In einem eigenen Tagesordungspunkt wurden abschließend die Fanmärsche behandelt,

zu denen an bestimmten Spieltagen über die sozialen Medien aufgerufen wird.

Diese seien rechtlich schwer einzuordnen und sorgen außerdem regelmäßig für eine

große Vermüllung der gewählten Wegstrecke. So ginge beispielsweise von

herumliegenden Glasscherben eine große Verletzungs- und Unfallgefahr für

Fußgänger wie Autofahrer aus. Auch hier wurden verschiedene Lösungsmöglichkeiten

diskutiert, die von einer Sonderreinigung über die Sensibilisierung der Fans bis

hin zu einem möglichen Glasverbot reichen.

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Sport ist noch vor der

Sommerpause geplant.