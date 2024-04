Auf Ruhestörung folgt tätlicher Angriff

Kaiserslautern (ots) – Eine Ruhestörung ist der Polizei in der Nacht zu Sonntag

aus der Moltkestraße gemeldet worden. Mitarbeiter der Ordnungsbehörde trafen als

erste vor Ort ein und wurden von dem Bewohner der fraglichen Wohnung durch die

geschlossene Wohnungstür verbal attackiert und bedroht. Als der Mann dann

tatsächlich die Tür aufriss und auf die Mitarbeiter zu stürmte, wurde er zu

Boden gebracht und bis zur Ankunft der Polizeikräfte fixiert.

Weil sich der 42-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv verhielt, wurde er

mit zur Dienststelle genommen. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen

und wurde anschließend durch die Ordnungsbehörde in fachärztliche Behandlung

übergeben. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen

Angriffs auf die städtischen Mitarbeiter zu. |cri

Aggressive Bettler gestoppt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch ihr aggressives

Verhalten sind zwei Bettler am Samstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn

aufgefallen. Das Duo hielt sich gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines

Einkaufsmarktes in der Rosenhofstraße auf, sprach Passanten an und bat in

ziemlich penetranter Weise um „Spenden“.

Dabei gerieten die beiden Männer allerdings an einen Polizeibeamten, der in

seiner Freizeit unterwegs war. Als dieser sich den beiden „Spendensammlern“

gegenüber als Polizist zu erkennen gab, versuchten die Männer, mit einem

Kugelschreiber nach ihm zu stechen. Es gelang dem Beamten, den Angriff

abzuwehren und den Täter am Boden zu fixieren. Sein Komplize versuchte, zu Fuß

zu flüchten – er lief aber einem weiteren Polizisten, der sich ebenfalls

zufällig in seiner Freizeit vor Ort aufhielt, in die Arme und wurde von diesem

festgehalten.

Auf die beiden 36 und 34 Jahre alten Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen

eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu. Verletzt wurde zum Glück

niemand. |cri

Bei Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – An einer Engstelle in der

Mackenbacher Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einer Kollision zwischen zwei

Fahrzeugen. Hierbei wurden beide Fahrzeuge an der Seite beschädigt. Die

Polizeibeamten konnten während der Aufnahme des Verkehrsunfalls bei einem der

Beteiligten Alkoholgeruch feststellen. Der freiwillig durchgeführte

Atemalkoholtest ergab 0,93 Promille. Dem 48-Jährigen wurde auf der Dienststelle

eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

verantworten.

Nach Hagel in Schutzplanke gekracht

Linden (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 22-Jähriger verlor am Sonntagmittag in

einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er in

die Schutzplanke und kam nach einigen Metern auf der Gegenspur zum Stehen. Zuvor

war der Mann mit seinem BMW von Horbach nach Linden unterwegs. Unfallursache

dürfte die den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen

sein. Der zuvor herabgeregnete Hagel blieb auf der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug

wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Der Fahrer blieb unverletzt. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht

geschädigt.|fla

Dieb schlägt Seitenscheibe ein

Kaiserslautern (ots) – Durch ein ungewöhnliches Geräusch auf der Straße ist ein

Anwohner der Hegelstraße am späten Sonntagabend hellhörig geworden. Als er

nachschaute, entdeckte der Zeuge eine dunkel gekleidete Person, die sich gerade

an einem geparkten Pkw zu schaffen machte. Anschließend rannte der Unbekannte in

Richtung Betzenberg davon.

Wie sich herausstellte, war an dem VW Golf ein Seitenfenster eingeschlagen –

alles lag voller Glassplitter. Die Fahrzeughalterin wurde informiert und kam vor

Ort. Ihren Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wageninneren nichts gestohlen.

Der Sachschaden liegt dennoch bei rund 1.000 Euro.

Zeugen, die gegen 23 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, oder denen die

dunkel gekleidete Person (schwarze Kleidung mit Kapuze) aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1

in Verbindung zu setzen. |cri

Nackter Mann im Treppenhaus

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines nackten Mannes im Treppenhaus hat eine Frau

aus dem Stadtgebiet am Sonntagmittag die Polizei verständigt. Die Beamten

konnten den 32-Jährigen wie beschrieben vorfinden, und er erklärte, wie es zu

der Situation kam. Während des Duschens bemerkte der Mann, dass er sein Handy im

Auto vergessen hatte. Schnell ging er aus der Wohnung, um es zu holen.

Fatalerweise fiel hinter ihm die Tür ins Schloss. Der Mann saß nackt im

Treppenhaus fest. Eine Nachbarin wurde auf diesen aufmerksam und verständigte

die Polizei. Ein Ersatzschlüssel konnte über den Vermieter besorgt werden. Der

Mann willigte ein, einen Alkoholtest zu machen. Dieser ergab einem Wert von 2,55

Promille.|fla

In Einfamilienhaus eingebrochen

Frankelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Schock dürfte bei einem Anwohner

der Talstraße noch tief sitzen. Unbekannte nutzten die Abwesenheit des

22-Jährigen aus, drangen am Wochenende in das Einfamilienhaus ein und stahlen

eine Spielkonsole sowie einen Schlüssel. Nach bisherigen Ermittlungen

verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Haus und durchsuchten

alle Räume. Neben einer Spielkonsole hatten es die Täter wohl auch auf weitere

Elektro-Artikel abgesehen. Diese platzierten sie zum Abtransport im Erdgeschoss

des Anwesens. Als der Bewohner am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr zu Hause ankam,

bemerkte er den Einbruch und das Fehlen der Konsole. Die Elektrogeräte standen

noch zum Abtransport bereit. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die

Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls auf. Wie bisher bekannt

ist, muss sich die Tat zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 21:30 Uhr,

ereignet haben. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen

ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der

Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Zigarettenautomat und Straßenlaterne „umgemäht“

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei ungewöhnliche Verkehrsunfälle ereigneten sich

am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet. Bei beiden entstanden zwar „nur“

Sachschäden – davon aber eine Menge.

Gegen 16.50 Uhr krachte es zunächst im Barbarossaring. Hier nahm ein 44-jähriger

Autofahrer, der mit seinem VW Golf aus der Bismarckstraße kam und nach links

abbiegen wollte, einem Skoda Fabia die Vorfahrt. Beim Versuch, dem querenden VW

auszuweichen, kam der 40-jährige Skoda-Fahrer von der Straße ab und prallte

gegen einen Zigarettenautomaten, der neben der Fahrbahn stand. Das Gerät wurde

durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen und landete auf dem

angrenzenden Grundstück eines Hotels.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt allerdings im

fünfstelligen Bereich, da der Skoda im Frontbereich massiv beschädigt wurde und

auch am Zigarettenautomat Schaden entstand. Das Gerät wurde zwecks

Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittlungen zu den genauen Abläufen des

Unfalls dauern an.

Eine knappe Stunde später wurde im Burggraben eine Straßenlaterne von einer

Autofahrerin „umgelegt“. Die 27-jährige Frau kam mit ihrem Opel Astra aus der

Alex-Müller-Straße und bog nach links in Richtung Lauterstraße ab. Allerdings

kam sie nach etwa 100 Metern aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab,

überfuhr einen hohen Bordstein, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und

krachte gegen eine Straßenlaterne.

Die Fahrerin blieb zum Glück unverletzt. Ihr Pkw wurde allerdings so stark

beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Und weil der Laternenmast umzuknicken drohte, wurde die Fahrbahn vorsorglich

abgesperrt, bis der Mast abgetrennt und gesichert werden konnte.

Der Gesamtschaden liegt auch hier im fünfstelligen Bereich. Die weiteren

Ermittlungen zur Unfallursache laufen. |cri

Tote Küken im Wald entsorgt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine ungewöhnliche Entdeckung machte

ein Spaziergänger am Sonntagabend im Wald. Der Hund des 62-Jährigen schlug

plötzlich in der Nähe des Forsthauses an einer auf dem Boden liegenden

Plastiktüte an. Als der Mann nachschaute fiel ihm auf, dass in einer ehemaligen

Rindenmulchverpackung Innereien und tote Küken abgelegt waren. Wer die Kadaver

dort platziert hat, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verantwortlichen geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mit gefundener Bankkarte eingekauft

Kaiserslautern (ots) – Ein 27-jähriger Unglücksrabe meldete am Sonntagmorgen bei

der Polizei den Verlust seiner Bankkarte. Wie er den Beamten mitteilte, nutzte

der Mann das Zahlungsmittel gegen 2 Uhr morgens zuletzt vor einer Diskothek in

der Rudolf-Breitscheid-Straße, um Zigaretten an einem Automaten zu kaufen.

Leider bemerkte der 27-Jährige das Fehlen der Karte zu spät. Die Ermittlungen

hinsichtlich des Verdachts der Unterschlagung ergaben, dass mit der Zahlkarte

bereits eingekauft wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem

unehrlichen Finder machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Randaliererin landet in Polizeizelle

Kaiserslautern (ots) – Wegen ihres aggressiven Verhaltens ist eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Sonntag im Polizeigewahrsam gelandet. Innerhalb einer Stunde

waren insgesamt sechs Anrufe von Anwohnern der Eisenbahnstraße und Passanten

eingegangen, die alle von einer Randaliererin berichteten, die laut schreien,

gegen Hauswände schlagen und mit Gegenständen herumwerfen würde.

Beim ersten Kontakt einer Streife mit der 30-Jährigen gegen 10.30 Uhr wurde sie

aufgefordert, sich ruhig zu verhalten. Beim zweiten Mal eine gute halbe Stunde

später wurde der Frau ein Platzverweis ausgesprochen. Und weil sie sich auch

diesmal nicht an die Absprachen hielt – nur fünf Minuten später gingen die

nächsten Anrufe ein – wurde sie beim dritten Mal in Gewahrsam genommen.

Die nächsten Stunden bis zum Abend verbrachte die 30-Jährige in einer

Polizeizelle. Offenbar half das, sie zu beruhigen – nach ihrer Entlassung gingen

keine weiteren Anrufe mehr ein. |cri

Wegen Umleitung von Polizei kontrolliert

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Umleitung ist einer

jungen Frau am frühen Sonntagmorgen zum Verhängnis geworden. Polizeibeamte waren

wegen eines Schwertransports auf der B48 im Einsatz und stoppten den Pkw kurz

nach halb 6, um die Fahrerin auf die Umleitungsstrecke hinzuweisen. Dabei fielen

ihnen bei der 23-Jährigen verschiedene drogentypische Merkmale auf.

Darauf angesprochen, gab die junge Frau zu, an den Wochenenden zuvor Cannabis

konsumiert zu haben. Weil sie keinen Urintest durchführen konnte, musste die

23-Jährige mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

Vorsorglich wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und ihr Autoschlüssel

sichergestellt. Welche rechtlichen Konsequenzen auf sie zukommen, hängt vom

Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri