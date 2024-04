Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 21.04.2024 gegen 17:10 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von 4 Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren und einer circa 10-köpfigen Gruppe. Bei Letzteren soll es sich ebenfalls um Jugendliche gehandelt haben.

Während der Auseinandersetzung sollen mehrere Täter aus der größeren Personengruppe ein Messer, einen Schlagring sowie Pfefferspray eingesetzt haben. Bei Eintreffen der Polizeikräfte hatten sich die Gruppen bereits getrennt und die große Gruppe hatte sich entfernt.

Die 15- und 16-Jährigen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Außerdem wurde ein 17-jähriger Unbeteiligter durch das Pfefferspray leicht verletzt.

Im Rahmen einer Fahndung konnten ein 15- und ein 16-Jähriger festgestellt werden, welche vermutlich Teil der 10-köpfigen Gruppe waren. Diese wurden ihren Eltern überstellt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der Jugendlichen geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Sonntag 21.04.2024 zwischen 01-09 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk in der Pfalzgrafenstraße ein und entwendeten mehrere Artikel aus der Auslage. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwischen Freitag 19.04.2024 um 14 Uhr und Sonntag 21.04.2024 um 16 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Goethestraße abgestellten Ford Transit. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Ebenfalls am Sonntag gegen 17:30 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Pfalzgrafenstraße abgestellter Ford Galaxy beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte zuvor einen Knall gehört und dann gesehen, wie sich ein grauer Hyundai von der Örtlichkeit entfernte. In diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer kann Hinweise auf die Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an PI Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Geschädigter gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am späten Sonntag 21.04.2024 gegen 22:35 Uhr, beschädigte eine 22-jährige Autofahrerin beim Abbiegen im Kreuzungsbereich der Drachenfelsstraße mit der Flößerstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten, blauen Kleinwagen. Im Anschluss fuhr sie zunächst an ihre Wohnanschrift und meldet erst danach den Unfall bei der Polizei. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort.

Der oder die Fahrzeughalter/in wird gebeten, sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122, zu wenden.

ROADPOL-Kontrollwoche „Speed“

Ludwigshafen (ots) – 15.04. bis 21.04.2024 – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern. Im oben genannten Zeitraum wurden rund 175.000 Fahrzeuge durch Polizeikräfte und stationäre Messanlagen überprüft. Rund 5.300 davon waren zu schnell unterwegs. Alleine an dem am 19.04.2024 durchgeführten „Marathon-Tag“ wurden mehr als 60.000 Fahrzeuge kontrolliert und knapp 2.000 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit registriert.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sollen durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen deshalb von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2023 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 2.062 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2022 waren dies noch 1.896 Verkehrsunfälle. Die Verkehrsunfallstatistik 2023 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/YSXrl .

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei.

Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.