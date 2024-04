Alleinunfall – Aquaplaning auf der A65 (Foto)

Insheim/A65 (ots) – Am Sonntag 21.04.2024, befuhr ein 32 Jahre alter Insheimer mit seinem PKW die A65 in Richtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Insheim. Es regnete stark, was zu einem Wasserfilm auf der Fahrbahn führte. Auf Grund Aquaplaning in Zusammenhang mit nicht angepasster Geschwindigkeit, brach der PKW aus und fuhr sowohl gegen die linke, als auch die rechte Leitplanke, bevor er nicht mehr fahrbereit zum Stehen kam.

Durch die Anstöße wurde der PKW so stark beschädigt, dass Betriebsstoffe austraten. Die Insassen sowie andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme, der Fahrbahnreinigung durch die AM Kandel und dem Abschleppen des PKW, kam es zu Beeinträchtigungen des durchfahrenden Verkehrs. Die Fahrbahn wurde auf eine Fahrspur begrenzt. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Führerschein weg

Ramberg (ots) – Am 21.04.20214 wurde der Polizei Landau gegen 17:20 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen ein Schlangenlinien fahrender PKW im Bereich Ramberg gemeldet. Der 67-jährige Mercedes-Fahrer konnte einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daher wurde dem 67-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Kennzeichenschilder entwendet

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – An einem grauen Pkw Chevrolet wurden im Zeitraum 20.04., 16 Uhr und 21.04.24 um 13 Uhr, die SÜW-Kennzeichenschilder entwendet. Der Pkw stand auf einem Parkplatz Im Weidfeld 1, im Industriegebiet in Pleisweiler-Oberhofen.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.