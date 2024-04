Hundewelpe aus Rhein gerettet (Foto)

Mainz (ots) – Einen besonders flauschigen Einsatz mit erfreulicherweise positivem Ausgang erlebten am frühen Sonntag 21.04.2024, Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 und der Wasserschutzpolizei. Gegen 18.30 Uhr war ein Hundewelpe Höhe des Victor-Hugo-Ufers am Winterhafen, von einem dort vor Anker liegenden Frachtschiff in den Rhein gesprungen. Passanten, die die Situation vom Ufer aus beobachtet hatten, nahmen sich des Tieres an.

Da die hinzugerufenen Polizisten auf dem Schiff zunächst keine Person erblickten, nahmen sie den Welpen mit auf die Dienststelle. Dort konnte sich der Hund aufwärmen und wurde noch bespaßt.

Derweil versuchte die Wasserschutzpolizei weiter, den Besitzer des Welpen auf dem Frachtschiff ausfindig zu machen. Letztlich mit Erfolg:

Nach knapp einer halben Stunde konnte der Hund wieder zurück zum Frachtschiff gebracht und seinem Herrchen übergeben werden.

Mann droht Eltern der Ehefrau zu erschießen

Mainz (ots) – Nach einem Streit drohte ein 29-Jähriger telefonisch gegenüber seiner Ehefrau an, deren Eltern zu erschießen. Gegen 12 Uhr begab sich der 29-Jährige zur Anschrift der Schwiegereltern in Mainz-Bretzenheim und wurde dort von unabhängigen Zeugen angeblich mit einer Schusswaffe gesichtet.

Daraufhin wurde die Anschrift durch starke Polizeikräfte aufgesucht und das

Mehrfamilienhaus umstellt. Beim Verlassen des Mehrfamilienhauses konnte der 29-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Weder bei dem 29-Jährigen, noch im Mehrfamilienhaus konnte eine Schusswaffe aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde der 29-Jährige vorläufig festgenommen.

Raub unter Jugendlichen

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Samstag gegen 19:30 Uhr kam es zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil zweier Jugendlicher auf dem Gutenbergplatz. Die beiden Teenager wurden auf dem Gutenbergplatz von einem männlichen Täter angesprochen, welcher ihnen mit Schlägen drohte und die Herausgabe eines Portemonnaies verlangte. Weil ihm darin nicht genug Geld war, zwang der Täter einen der Jugendlichen mit ihm zu einer Bank zu gehen, um dort Geld abzuheben.

Als auf dem Konto jedoch nichts zu holen war, entwendete der Täter das Smartphone des Jugendlichen. Der Täter kehrte daraufhin auf den Gutenbergplatz zurück und zwang nun auch den anderen Jugendlichen sein Portemonnaie herauszugeben. Daraufhin flüchtete der

unbekannte Täter mit Bargeld im niedrigen 2-stelligen Bereich und einem Smartphone.

Der Täter soll 180cm groß und etwa 17-18 Jahre alt gewesen sein. Er habe schwarze nach oben gekämmte lockige Haare und Pickel im Gesicht gehabt. Zudem habe er eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose getragen. Laut den Zeugen war der Täter von südländischem Erscheinungsbild.

Aufgrund der besonders schützenswerten Interessen der minderjährigen Opfer, wird

auf eine exakte Alters- oder Wohnortangabe verzichtet.

Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen zwischen Lerchenberg und Bretzenheim

Mainz/L426 (ots) – Am vergangenen Freitag um 15:26 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L426 zwischen Mainz-Lerchenberg und Mainz-Bretzenheim, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Bei dem Unfall wurden ein 47-jähriger LKW-Fahrer und ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt.

Auf der L426, auf der rechten von zwei Fahrstreifen, waren drei Fahrzeuge in Höhe Marienborn in Richtung Mainz-Bretzenheim hintereinander unterwegs, als ein Linienbus von der Einfädelungsspur auf die L426 auffuhr. Ein 43-jähriger Nissan-Fahrer bremste daher verkehrsbedingt ab, um dem Linienbus das Einfahren zu ermöglichen.

Der hinter dem Nissan befindliche Mercedes-Fahrer verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit. Durch den LKW-Fahrer konnte als letztes Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig gebremst werden, weshalb er dem Mercedes auffuhr und diesen auf den Nissan schob.

Fahrer fährt betrunken entgegen der Einbahnstraße

Mainz.Innenstadt (ots) – Am frühen Sonntag gegen 06:10 Uhr, fiel einer

Streifenwagenbesatzung ein Autofahrer auf, der entgegen der Einbahnstraße in die

Weintorstraße fuhr. Während der anschließenden Verkehrskontrolle lallte der

31-jährige Fahrer stark, weshalb ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten

wurden. Der Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen auf dem Innenstadtrevier verweigerte sich der betrunkene Fahrer derart, dass nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt wird. Seinen Fahrzeugschlüssel musste

er auf der Wache lassen und sein Führerschein wurde vorläufig eingezogen.

Verkehrskontrolle – Fahrer alkoholisiert

Mainz-Oberstadt (ots) – Sonntag 21.04.2024 um 23:31 Uhr. In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel Beamten ein Auto mit lauter Musik auf, welches von einem Parkplatz in der Berliner Straße wegfuhr. Nachdem die Beamten einen Einsatz im Wohngebiet beendet hatten, kehrten sie zum Parkplatz zurück und trafen dort erneut auf das auffällige Auto.

Im Rahmen einer Kontrolle gab der 27-jährige Fahrer an, gerade von der nahe gelegenen Tankstelle zu kommen. Aufgrund von wahrgenommen Alkoholgeruch wurde schließlich ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf über 1 Promille, weshalb der Fahrer Führerschein und Fahrzeugschlüssel „abgeben“ musste.

Schwerverletzter 18-jähriger Motorradfahrer

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Freitag gegen 21:40 Uhr, wurde die Polizei von mehreren Personen über einen Verkehrsunfall in der Carl-Zeiss-Straße informiert, bei welchem ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Durch die eintreffenden Einsatzkräfte konnte der 18-Jährige zur medizinischen Erstversorgung an die Rettungskräfte übergeben werden.

Während der Unfallaufnahme entstand aufgrund der Unfallspurenlage der Verdacht, dass der Motorradfahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sein könnte. Ob eine Beeinflussung von Alkohol und/ oder Drogen zum Unfallzeitpunkt gegeben war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, weswegen dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach der Inaugenscheinnahme des Unfallkrads konnten an diesem technische Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Polizei diesbezüglich und hinsichtlich des Versicherungsschutzes ebenfalls ermittelt.

Auch mit in die Ermittlungen wurde die Prüfung weiterer unfallbeteiligter Personen oder Fahrzeuge aufgenommen, die in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, da der Polizei keine Augenzeugen bekannt sind.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall sowie weiteren Beteiligten geben kann oder den Unfall selbst gesehen bzw. beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Vorsicht vor falschen Bankmitarbeitern

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Freitag gegen 12:00 Uhr, erhielt eine 29-jährige Mainzerin einen Anruf von einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese erzählte ihr, dass die Mainzerin eine Überweisung über 9.990 EUR freigegeben hätte und wollte wissen ob dies korrekt sei. Zur Überprüfung solle sie in ihrer Bank-App prüfen, ob alles in Ordnung sei. Hierbei gab die 29-Jährige versehentlich tatsächlich eine Überweisung über den o.g. Betrag frei, nachdem sie dazu aufgefordert wurde.

Der Mainzerin fiel dies glücklicherweise auf und sie konnte von sich aus einen echten Bankmitarbeiter anrufen. Die Bank sperrte das Konto daraufhin sofort und konnte die Überweisung stoppen, sodass kein Schaden entstand.

Geben sie niemals ihre Login Daten, Passwörter oder TANs an. Wenn sie Zweifel haben, legen sie auf und rufen sie ihre Bank selbst an.

Unfall mit Rollerfahrer auf der Rheinallee

Mainz-Neustadt (ots) – Samstag 20.04.2024 um 23:38 Uhr. Auf der Rheinallee wechselte ein Autofahrer so unmittelbar vom rechten auf den linken Fahrstreifen, dass ein nachfolgender Rollerfahrer nicht mehr ausweichen konnte.

Nach Angaben der Unfallbeteiligten sowie mehrerer Zeugen hatte der 52-jährige Wiesbadener noch den Blinker gesetzt, allerdings direkt die Fahrspur gewechselt, wobei es zum Zusammenstoß mit dem 21-jährigen Rollerfahrer aus Mainz kam. Der Rollerfahrer war auf der linken der beiden Fahrspuren gefahren und kam nach dem Aufprall auf der Gegenfahrspur zum Liegen. Er wurde leicht verletzt.

Da aufgrund des Unfalls der Tank am Auto beschädigt wurde, entstand eine größere

Benzinlache auf der Straße. Diese wurde durch die Feuerwehr vorerst abgesichert und anschließend beseitigt.

Vier geparkte Autos mutwillig beschädigt

Mainz-Neustadt (ots) – Am 21.04.2024 wurden in der Zeit von 17-18:56 Uhr in der Mozartstraße drei Fahrzeuge beschädigt. Die betroffenen PKWs waren entlang der Straße geparkt und wurden durch waagerechte Kratzer entlang der gesamten Fahrzeugseite beschädigt. Im Kaiser-Karl-Ring konnte zudem ein weiteres Auto mit einem ähnlichen Schaden festgestellt werden.

Wer im genannten Zeitraum eine verdächtige Person beobachten konnte oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Personenrettung in unwegsamem Gelände – Schweizerhaus

Trechtingshausen (ots) – Am Sonntag 21.04.2024 erfolgt gegen 16:15 Uhr, die Meldung über eine hilflose Person in der Nähe des Schweizerhauses. Demnach sei der Mitteiler selbst auf unwegsamem Gelände abgerutscht und einen Hang hinabgestürzt. Mit starken Kräften der Feuerwehr, Polizei, einem Rettungshubschrauber, sowie der Höhenrettung konnte die Person gerettet werden.

Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzung und wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Ein großer Dank gilt den Anwohnern, welche den Einsatzkräften mit Rat und Tat zur Seite standen und für die Verpflegung sorgten.

Zimmerbrand – Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Mainz (ots) – Nach einem Zimmerbrand in Nackenheim, hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen übernommen. Gegen 7:50 Uhr wird ein Brand in einer Wohnung in der Wormser Straße gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Nackenheim, Rettungskräfte und Polizei gehen sofort in den Einsatz. Durch die Feuerwehr wird gegen 8:25 Uhr „Feuer aus“ gemeldet.

Durch das Einatmen von Rauchgasen erleidet ein Bewohner der Wohnung, ein 39-jähriger Mann, möglicherweise leichte Verletzungen und wird vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Zimmer ist nach ersten Einschätzungen derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz.