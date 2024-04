Versuchte Tötung – Verletzter auf dem Weg der Besserung – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Nach dem versuchten Tötungsdelikt von Donnerstag 18.04.2024, als ein durch Messerstiche verletzter 41-Jähriger Krankenhaus aufsuchte, befindet sich der 30-jährige Beschuldigte weiterhin in Untersuchungshaft.

Der 41-jährige Bad Kreuznacher kann zeitnah aus dem Krankenhaus entlassen werden, er befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Mittlerweile hat das K 11 der Kriminaldirektion Mainz, zuständig für Kapitaldelikte die Ermittlungen übernommen. Ziel der Ermittler ist es, die Gesamtumstände der Tat, insbesondere die Phase unmittelbar davor und mögliche Hintergründe aufzuklären.

Zeugen der Tat und Personen die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Fahrsicherheitstraining am 04.05.2024

Bad Kreuznach, Pfingstwiese (ots) – Am Samstag 04.05.2024, laden der ADFC und die Verkehrssicherheitsberater der Polizeidirektion Bad Kreuznach Interessierte zu einem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in der Zeit von 10-15:00 Uhr in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese ein.

Das Angebot der Polizei richtet sich an alle Fahrer, die als Pedelec-Einsteiger ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis verbessern wollen. Das Pedelec-Training zeigt Interessierten, wie sie ihr Fahrrad sicher im Straßenverkehr bewegen können, Grenzsituationen erkennen und richtig reagieren können.

Hierzu gehört auch die Beratung zur richtigen Sattel- und Lenkereinstellung, Bremstechniken und Infos zum richtigen Schalten um die Motorunterstützung optimal zu nutzen. In einem aufgebauten Parcours können die Teilnehmer ihre erlernten Kenntnisse praktisch üben.

Die Trainings beginnen um 10:15 Uhr und um 13:00 Uhr.

Das Team des ADFC steht in der Zeit zur Codierung der Fahrräder zur Verfügung. Bringen Sie dafür neben dem Fahrrad, einen Kaufbeleg, Ihren Personalausweis und evtl. den bereits vorbereiteten Codierauftrag mit.

Diesen finden Sie unter folgendem Link: https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/103618-fahrradcodierung-und-fahrradverkehrsschule.