St. Leon-Rot: Frühlingslauf am 12. Mai 2024

St. Leon-Rot – Zum Frühlingslauf, oder Spring Run, wie die jüngere Generation gerne sagt, laden die Leichtathleten aus St. Leon-Rot alle laufbegeisterten Menschen herzlich ein. Zur 51. Auflage am Sonntag, den 12. Mai, gibt es viel Altbewährtes, aber auch einige Neuerungen.

GLOBUS Kinder- und Schülerläufe

Ab 11:00 Uhr starten die Schülerlaufe, beginnend mit den Jahrgängen 2020 und jünger, bis hin zu den Altersklassen WU16 und MU16. Dabei füllt sich das Innenfeld der Laufbahn mit aufgeregten Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern, Verwandten und Bekannten, dazu die vielstimmigen Anfeuerungen… dies alles sorgt für eine einmalige Atmosphäre im Stadion. Die Kinder- und Schülerläufe finden in bewährter Weise auf der blauen Bahn statt (Organisationsbeitrag 3 €). Jede und jeder im Ziel erhält eine Überraschungstüte, die ersten Sechs Preise, und die ersten Drei zusätzlich Minipokale. Um die großen Startfelder in den ersten Rennen zu entzerren, bekommen in diesem Jahr die jüngsten Altersklassen W4 und M4 ihre eigenen Rennen.

Läufe über 5 km und 10 km

Bereits vorher dürfen die etwas älteren Läuferinnen und Läufer an den Start. Die Teilnehmer des 5 Km-Laufs (eine weitere Neuerung) können sich dabei auf eine neue und sehr schnelle Streckenführung mit Stadionstart freuen (Start um 9:00 Uhr, Organisationsbeitrag 6 €). Die weitgehend flache 10 km-Runde führt durch das Naturschutzgebiet Kapellenbruch und entlang des Golfparks (Start um 9:10 Uhr, Organisationsbeitrag 10 €).

Die Strecke über 10 km ist nach den Richtlinien des DLV vermessen. Das Vermessungsprotokoll liegt dem DLV vor, und die Leistungen können in die Bestenlisten aufgenommen werden.

Bei den Läufen über 5 km und 10 km erhalten die Gesamtsieger und die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse Preise.

Die kostenlose Kinderbetreuung während des 10ers garantiert ein unbekümmertes Laufvergnügen für die laufenden Eltern.

Anmeldung

Die Teilnahme ist möglich über Voranmeldung oder via Nachmeldung am Veranstaltungstag (die Nachmeldegebühr für die 5 km und 10 km beträgt jeweils 2 €). Weitere Informationen finden sich auf der Event Homepage https://tsvrot-leichtathletik.de/fruehlingslauf, und dort ist auch die Voranmeldung über das RACE RESULT Laufportal möglich.