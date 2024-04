Neustadt: Buchpremiere „DUDEN-Pfälzisch“ von Michael Landgraf am 07. Mai 2024

Neustadt an der Weinstraße – Der Schriftsteller Michael Landgraf hat ein neues Buch verfasst: Der Band „Pfälzisch“ in der Mundartreihe des DUDEN-Verlags. Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Prof. Dr. Hannes Kopf, lädt alle Interessierten zu dieser Buchpremiere in die SGD Süd ein.

Treffpunkt ist am

Dienstag, 7. Mai 2024, 17:30 Uhr,

im Großen Sitzungssaal der SGD Süd,

Friedrich-Ebert-Straße 14, in 67433 Neustadt an der Weinstraße.

Nach der Begrüßung durch SGD Süd-Präsident Hannes Kopf wird der Schriftsteller Michael Landgraf die Neuerscheinung seines Buches „DUDEN-Pfälzisch“ präsentieren und humorvoll Einblicke in die Sprache der Region geben. Der im DUDEN-Verlag erschienene Band „Pfälzisch“ von Michael Landgraf führt in die Sprachregion zwischen der Saar- und der Kurpfalz ein. Er enthält Kommunikationshilfen, Erläuterungen zum Wortschatz, historische und grammatikalische Hintergründe sowie ein Essay über die Zukunft des Pfälzischen. Der Pfälzer Liedermacher Uli Valnion wird die Buchpremiere musikalisch umrahmen.

Zudem schreibt Michael Landgraf für die KuLaDig (Kultur.Landschaft.Digital) – Seite von Rheinland-Pfalz Artikel, von denen er die Titel „Pfälzer Brezel“, „Pfälzer Schoppen und Dubbeglas“ sowie „Pfälzisch und Pfälzer Dialekte“ vorstellt. Da heißt es nur: Alla hopp un uffbasse!

Anschließend gibt es einen Umtrunk und die Möglichkeit zum Austausch.

KuLaDig (Kultur.Landschaft.Digital) ist ein Informationssystem über die Historische Kulturlandschaft und das landschaftliche Kulturelle Erbe.

Der Schriftsteller Michael Landgraf kam 1961 in Ludwigshafen zur Welt und lebt in Neustadt an der Weinstraße. Mit über 130 Buchtiteln ist er einer der produktivsten und am häufigsten übersetzten Literaten im Bundesland. Er schreibt Romane, Sach- und Kinderbücher sowie Lyrisches. Seiner Heimat Pfalz und dem Pfälzischen verbunden hat er Reiseführer und Mundartliteratur verfasst. Als Generalsekretär des PEN-Zentrums Deutschland und als Mitglied im Deutschen Kulturrat engagiert er sich für die Literatur im Land.