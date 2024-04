Bei Wildunfall Alkoholisierung festgestellt

Birkenheide (ots) – In der Samstag 20.04.2024 kam es gegen 23:50 Uhr zu einem Wildunfall zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand. Hier kollidierte zunächst eine 27-jährige Fahrerin eines Mercedes mit dem Reh, das vor ihr die Fahrbahn querte. Die 25-jährige vor ihr befindliche Fahrerin eines Audi bremste ebenfalls aufgrund des Rehs ab. Die 27-Jährige fuhr daher auch der Audi-Fahrerin auf.

Durch die Polizei wird vor Ort bei der 27-Jährigen Atemalkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen. Aufgrund des verletzten Rehs wurde ein Jagdpächter verständigt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstag ereignete ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der L528. Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Am Schwarzweiher auf die L528 und missachte die Vorfahrt des 28-jährigen Unfallgegners. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 39-Jährige und seine beiden Mitfahrenden wurden leicht verletzt.

Einer der Beteiligten wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffen befand sich die freiwillige Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Die L528 musste zeitweise zur Bergung der Autos für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht – Geschädigter gesucht

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag, den 18.04.2024, ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Rehhütter Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen SUV und meldete den Unfall nachträglich bei der Polizei, weshalb die Daten des Unfallgegners nicht erhoben werden konnten.

Sollte ihr Auto auf die Beschreibung zutreffen, gegen 14:00 Uhr in der Rehhütter Straße geparkt gewesen sein und einen frischen Unfallschaden aufweisen melden Sie sich bitte telefonisch unter der 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt.