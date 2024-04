Landau: Die Polizei-News

Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet

Landau (ots) – Am Samstag 20.04.2024 kam es gegen 21:00 Uhr, in der Innenstadt in der Pfalz zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Streife wollte ein Kleinkraftrad, welches mit 2 Personen besetzt war, einer Kontrolle unterziehen, da es mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Trotz sämtlicher Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten das Kleinkraftrad zu stoppen, setzte der Kleinkraftradfahrer seine Fahrt weiter fort.

In der Karl-Sauer-Straße konnte das Kleinkraftrad letztendlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle flüchtete der Sozius fußläufig. Der 16-Jährige Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Aufgrund von durchgeführten Veränderungen am Kleinkraftrad dürfte die Betriebserlaubnis erloschen sein. Das Kleinkraftrad wurde im Anschluss sichergestellt.

Gegen den 16-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet. Bei der Verfolgungsfahrt verstieß der Fahrer gegen jegliche Verkehrsregeln und gefährdete hierdurch mehrere Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Verfolgungsfahrt gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Landau entweder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 zu melden.

Gasflaschen entwendet

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 20.04.2024, brachen bisher unbekannte Täter den Zaun eines Unterstands für Gasflaschen bei einer Firma Im Justus in Landau auf und entwendeten mehrere Gasflaschen. Der Gesamtschaden dürfte etwa 6.000 Euro betragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Mehrere PKW aufgebrochen

Landau (ots) – In der Nacht auf Freitag 19.04.2024, schlugen unbekannte Täter im Bereich eines Parkplatzes unterhalb der Queichheimer Brücke in Landau die Beifahrerscheiben von gleich zwei geparkten PKW ein. Hierbei wurden mitunter Ausweisdokumente und mehrere Schlüssel entwendet. Als Tatwerkzeug nutzten die Täter einen Stein, mit welchem die Scheiben eingeworfen wurde.

Auch im Inneren der Fahrzeuge entstanden hierdurch erhebliche Schäden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.