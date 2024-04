Fahren ohne Fahrerlaubnis die Vierte

Bingen (ots) – Am 19.04.2024 gegen 19.45 Uhr, kann im Rahmen der Streifenfahrt ein Motorroller festgestellt werden, der die Gaustraße befährt. Der Motorroller ist den eingesetzten Beamten bereits bekannt, weshalb das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen wird. Es stellt sich heraus, dass der 19-jährigen Fahrzeugführer in den vergangenen 3 Monaten bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist.

Auch am heutigen Tag kann er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen, weshalb die Fahrt entsprechend beendet und eine Strafanzeige eröffnet wird. Da dies binnen kürzester Zeit bereits die vierte Fahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis war, erfolgt letztendlich die Sicherstellung des Motorrollers.

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab

Ingelheim am Rhein (ots) – Am 21.04.2024 um 02:26 Uhr, kommt es in der Baustelle auf der A60, Fahrtrichtung Bingen, ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Bingen-Ost zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW mit insgesamt 7 Insassen, kommt im Baustellenbereich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Leitpfosten und einem größeren Verkehrsschild.

Das Fahrzeug erlitt dadurch einen Totalschaden, die Insassen blieben unverletzt. Durch die Beschädigungen am Fahrzeug trat eine erhebliche Menge von Betriebsstoffen aus und drohte im Grünstreifen zu versickern. Nach der aufwändigen Bergung des Fahrzeugs mussten

umfangreiche Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, welche aktuell noch andauern.

Die Beschädigungen an dem Verkehrsschild machen möglicherweise eine vollständige Demontage erforderlich. Die Arbeiten dauern noch an, weswegen die rechte Spur der Baustelle für mehrere Stunden gesperrt bleiben wird. Die Abfahrt der Anschlussstelle Bingen-Ost in Fahrtrichtung Bingen ist aktuell nicht befahrbar. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund eines geplatzten Reifens

Ingelheim am Rhein (ots) – Am 20.04.2024 kam es in der Zeit von 21:20-22:25 Uhr, auf der A60, Fahrtrichtung Bingen, kurz nach der Anschlussstelle Hechtsheim-West zu mehreren Verkehrsunfällen. Zunächst erlitt der Fahrer eines PKW einen Reifenplatzer und blieb daraufhin auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Nachdem sich der Fahrer hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen konnte, kollidierte ein Transporter mit dem liegen gebliebenen PKW.

Durch den entstandenen Sachschaden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und deshalb in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Im zwischenzeitlich entstandenen Rückstau übersah eine Motorradfahrerin den vor ihr abbremsenden Sattelschlepper mit Auflieger und fuhr diesem von hinten mit ca. 50 bis 60km/h auf. Die Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Sattelschlepper entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Zur Zeit liegen keinerlei Hinweise zum Fahrzeug vor.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Rückstau zu einem weiteren Unfall zwischen einem Sattelschlepper mit Auflieger und einem PKW. Hierbei entstand lediglich leichter Sachschaden und die Insassen blieben unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie den notwendigen Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen konnte der Verkehr bis 00:30 Uhr lediglich über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Personen, die den Unfall zwischen der Motorradfahrerin und dem Sattelschlepper beobachten konnten und insbesondere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Heidesheim zu melden.

Hohe Bußgelder und Fahrverbote

Heidesheim (ots) – In der vergangenen Woche wurden erneut zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt, die zu empfindlichen Bußgeldern und teilweise zu mehrmonatigen Fahrverboten führen. Auf der A61 wurde eine Verkehrsteilnehmerin mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert.

Die Fahrerin muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Auf der A643 stoppten Polizeibeamte ein Fahrzeug, das auf dem linken Fahrstreifen einem anderen Fahrzeug mit äußerst geringem Sicherheitsabstand folgte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unterwegs zu seiner eigenen Verlobungsfeier war. Ein weiteres Fahrzeug wurde aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h angehalten. Beide Fahrer erwarten nun erhebliche Geldbußen sowie Fahrverbote.

Nachdem ein junger Mann auf der A60 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung kontrolliert wurde, entdeckten Polizeibeamte einen aktivierten Blitzerwarner der Herstellungsmarke OOONO im Armaturenbrett seines Fahrzeugs. Dieses Gerät wurde umgehend sichergestellt, da die Verwendung solcher Warnsysteme gesetzlich untersagt ist.

Die Verkehrsdirektion wird auch zukünftig verstärkt auf den Einsatz ziviler ProViDa Messfahrzeuge zur effektiven Überwachung des Straßenverkehrs setzen, damit potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig erkannt und Verstöße konsequent geahndet werden können. Diese spezialisierten Fahrzeuge ermöglichen gezielte Kontrollen, um die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen nachhaltig zu verbessern und dadurch das Unfallrisiko zu reduzieren.

Mainz

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Mainz-Altstadt (ots) – Am 20.04.2024 gegen 14:50 Uhr wird in der Holzhofstraße/Höhe Bahnhof „Römisches Theater“ eine 38-jährige Fußgängerin aus Köln beim Überqueren des Fußgängerüberwegs von einem 67-jährigen PKW-Fahrer aus Wiesbaden erfasst und kommt zu Fall. Sie wird hierdurch leicht verletzt und medizinisch vor Ort behandelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Samstag 20.04.2024 gegen 14:48 Uhr, kommt es auf der B9 in Fahrtrichtung Worms zwischen der Abfahrt der BAB 60 und der Anschlussstelle Mainz-Laubenheim (Dammweg) zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW auf dem rechten der beiden Fahrstreifen.

Der 48-jährige Niersteiner fährt mit seinem PKW auf den PKW des 56-jährigen Osthofeners auf. Hierdurch werden beide Fahrer sowie der 13-jährige Beifahrer des Niersteiners leicht verletzt. Alle Beteiligten kommen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Fahrbahn ist kurzzeitig vollgesperrt. Die Unfallursache ist aktuell Gegenstand weiterer Ermittlungen.