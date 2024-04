Fahrt unter Drogeneinfluss

Herxheim (ots) – Am späten Samstag wurde eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin gegen 23:45 Uhr in der Obere Hauptstraße in Herxheim bei Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 33-Jährigen wurden hierbei Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Aufgrund dessen wurde der 33-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde gegen die 33-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in ein leerstehendes Haus

Impflingen (ots) – In dem Zeitraum von Mittwochabend bis Samstagabend brachen bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Impflingen ein. Nachdem die unbekannten Täter ins Hausinnere gelangten, stellten sie wohl fest, dass es sich um ein leerstehendes Haus handelt und verließen dies wieder, ohne etwas zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Landau per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 entgegen.

Flucht nach Verkehrsunfall

Edesheim (ots) – Am Samstagmorgen 20.04.2024 wurde hiesiger Dienststelle ein herrenloser verunfallter PKW im Bereich der L506 zwischen Weyher und Ramberg gemeldet. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Telefonmast. Durch den Zusammenstoß war der PKW nicht mehr fahrbereit. An den Telefonmast entstand ebenfalls Sachschaden.

Von dem Fahrzeugführer war vor Ort keine Spur, sodass der PKW zwecks weiterer Spurenauswertung sichergestellt wurde. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen meldete sich der 36-jährige Fahrer im Nachgang auf der hiesigen Dienststelle. Aufgrund möglicher Beeinträchtigungen des Fahrerzeugführers zum Unfallzeitpunkt, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Den Fahrzeugführer hat nun ein Strafverfahren aufgrund des Verkehrsunfalls unter Betäubungsmitteleinfluss sowie dem unerlaubten Entfernen von der Unfallörtlichkeit zu erwarten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Auffahrunfall sorgt für Verkehrsbehinderung

Edenkoben (ots) – Am Freitag gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der A65 in südliche Fahrtrichtung ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Verkehrsbedingt musste eine VW Golf-Fahrerin in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben bremsen. Der dahinterfahrende Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die linke Fahrspur gesperrt werden. Dies führte zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein Unfallbeteiligter musste zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt betrug der Sachschaden ca. 15.000 EUR.

Verkehrskontrollen mit Folgen

Edenkoben (ots) – Gleich zwei Mal ins Schwarze getroffen habe Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Freitagabend. Gegen 18:30 Uhr fiel ihnen im Rahmen der Streifenfahrt ein älterer Herr auf, der ohne Sicherheitsgurt unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass er auch ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz für sein Fahrzeug unterwegs war.

Zwei Stunden später wiederholte sich das Ganze. Der nächste Verkehrssünder sollte wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als die Beamten auch hier feststellten, dass auch dieser Herr keinen gültigen Führerschein besitzt. Beide Personen müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

RoadPol Kontrollwoche Speed

Edesheim (ots) – Am Samstag 20.04.2024 zw. 10:20-12:35 Uhr, wurde die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs am Ortsausgang Edesheim in Fahrtrichtung Roschbach überwacht. Insgesamt wurden 20 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit, bei erlaubten 30 km/h, festgestellt. Der Spitzenreiter war mit 50 km/h unterwegs.