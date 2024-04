Unwetterfolgen

Bad Kreuznach (ots) – Aufgrund des Unwetters kam es im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach zu diversen Einsätzen.

18:14 Uhr

kam es zu einem Auffahrunfall auf der B420 bei Fürfeld. Der Auffahrende rutschte aufgrund der regennassen Fahrbahn auf den Vorausfahrenden auf. Es blieb bei Sachschaden.

18:25 Uhr

ging ein Alarm ein, ausgelöst durch die Realschule Plus in Langenlonsheim. Die Örtlichkeit wurde überprüft. Es handelte sich um einen Fehlalarm, vermutlich ausgelöst durch die starken Sturmböen.

18:27 Uhr

fiel ein Baum auf ein Gebäude in Hargesheim. Dadurch entstand Sachschaden am Gebäude. Eine Wohnung war derart beeinträchtigt, dass der Dachstuhl bzw. die Decke durchgebrochen war. Die Wohnung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bewohnbar. Zudem wurden ein Gartenzaun und ein Gartenhaus beschädigt. Es wurde glücklicher Weise niemand verletzt.

18:30 Uhr

fiel ein Baum auf die Bahngleisen zwischen Altenbamberg und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die Bundespolizei nahm sich der Sache an. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zu keinem Schaden.

18:33 Uhr

fiel in der Pfalzstraße in Bad Münster am Stein-Ebernburg erneut ein Baum um und landete dieses Mal auf einem anderen Baum und einem Schild. Diese wurden dadurch beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

19:15 Uhr

fiel ein Bauzaun in der Konrad-Frey Straße in Bad Kreuznach um. Der Bauhof nahm sich der Sache an. Hier ist ebenfalls kein Schaden bekannt.

Forstmaschine überschlägt sich mehrfach

Heinzenberg (ots) – Am 20.04.2024 gegen 14 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann einen Waldweg in der Gemarkung Heinzenberg mit einem forstwirtschaftlichen Traktor. Das Fahrzeug rutschte auf dem matschigen Weg seitlich die Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach, bis es nach etwa 50 Metern an einem Baum zum Stillstand kam.

Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die Feuerwehr musste die beschädigte Fahrerkabine öffnen um den Mann zu befreien. Der Schaden an dem Traktor wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Unfallverursacher gesucht

Kirn (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 zwischen 18:45-19:45 Uhr, kam es in der Königsberger Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf Höhe der Hausnummer 20 wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem zur Tatzeit geführten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden (06752-1560).