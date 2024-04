16-Jähriger auf Spielplatz ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Am frühen Samstag 20.04.2024 kurz nach 20 Uhr, wurde ein 16-Jähriger von einem unbekannten Mann im Bereich der Parkanlage oberhalb der Hauptstraße in Weinheim (Katzenlauf), verbal bedroht und unter Androhung von Gewalt zur Herausausgabe von Bargeld aufgefordert. Im weiteren Verlauf nahm der Täter einen Geldschein aus der Geldbörse des 16-Jährigen und entfernte sich mit einer Personengruppe in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180-190 cm groß, schlanke Statur, schwarze lange Haare, trug zur Tatzeit eine schwarze Basecap.

Ein Begleiter des Unbekannten war ca. 160-170 cm groß, hatte schwarze, kurze Haare, auffällige Akne im Gesicht und trug eine blaue Daunenjacke.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den Unbekannten geben können, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, unter: 06201-10030, in Verbindung zu setzen.

Gleich mehrere Straftaten bei einer Verkehrskontrolle festgestellt

Ketsch (ots) – Am Samstag gegen 13.00 Uhr, wurde ein 46-jähriger Fahrer eines Fiat einer Verkehrskontrolle durch eine Streife des Revier Schwetzingen unterzogen. Hier wurde bekannt, dass für das Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers kein gültiger Versicherungsschutz zum Zeitpunkt der Kontrolle bestand.

Hinzu kommt, dass die Kennzeichen bereits als gestohlen gemeldet waren, was den Herrn offensichtlich nicht hinderte, sie an den Fiat zu montieren. Letztendlich wurde bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da ihm diese bereits behördlich entzogen wurde.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Diebstahl an Kfz verantworten./CW

Rauchentwicklung im Bereich der Mülldeponie

Sinsheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es auf dem Gelände der Mülldeponie Sinsheim gegen 09:10 Uhr zu einem Brandgeschehen, dass eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die Feuerwehr Sinsheim war mit einem Löschzug vor Ort und konnte das in einem Container, aus bislang unbekannter Ursache, entfachte Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Da lediglich Abfall brannte, entstand lediglich minimaler Sachschaden.

Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten Fahrzeugen

BAB 5/Hirschberg (ots) – Wie bereits berichtet kam es gegen 11.15 Uhr auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, kurz vor der Anschlussstelle Hirschberg, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Die 57-jährige Verursacherin befuhr mit ihrem 61-jährigen Beifahrer in ihrem KIA die BAB5 in Richtung Norden auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah sie den bereits dort fahrenden VW Sharan eines 51-Jährigen, welcher kurz davor war den KIA zu überholen.

In dem Sharan befanden sich Fahrer, Beifahrerin sowie ein Kind. Dem Fahrzeugführer war es nicht mehr möglich, seinen Pkw rechtzeitig zu bremsen. In der Folge fuhr der VW dem KIA hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der KIA auf einen vor ihm fahrenden Fiat Punto aufgeschoben. Der VW Sharan drehte sich im weiteren Verlauf um 180 Grad und kam entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Der Fiat wurde aufgrund des Zusammenpralls ebenfalls gedreht und kam an der rechten Leitplanke zum Stillstand. Sowohl die 57-jährige Unfallverusacherin als auch ihr 61-jähriger Beifahrer sowie die Beifahrerin des 37-jährigen Punto-Fahrers wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Norden von 11.15 Uhr bis ca. 12.20 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ladenburg ausgeleitet. Seitens der Rettungskräfte waren ein Rettungshubschrauber sowie fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Ladenburg, drei Rettungwägen und ein Notarzt im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrsgruppe BAB Seckenheim.