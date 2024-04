Versammlungen zum Nahost-Konflikt verlaufen friedlich

Mannheim (ots) – Am Samstag 20.04.2024, fanden in der Innenstadt zeitlich parallel 2 Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt statt. An einem Aufzug, welcher zwischen 14-17:45 Uhr durch die Innenstadt führte, nahmen in der Spitze ca. 400 Personen teil. Aufgrund dessen kam es zeitweise zu Beeinträchtigungen im Straßen- und im öffentlichen Nahverkehr.

Zeitgleich fand auf dem Paradeplatz in der Zeit von 14-17:30 Uhr eine stationäre Versammlung mit 15 Teilnehmern statt. Während sich der Aufzug von der Breiten Straße in Richtung Wasserturm bewegte, wurde in Höhe des Paradeplatzes eine Drohne festgestellt, welche sich über dem Aufzug befand. Dies hatte allerdings keinerlei Einfluss auf den friedlichen Verlauf der Versammlung.

Der Drohnenführer konnte im Bereich des Wasserturmes festgestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz um den störungsfreien Verlauf beider Versammlungen zu gewährleisten.

Vermutlich unachtsam weggeworfene Zigarette löst größeren Einsatz aus

Mannheim (ots) – Am Samstag gegen 13 Uhr wurde durch einen Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Breiten Straße Höhe Neckartor eine Rauchentwicklung aus dem Keller gemeldet. Zusammen mit der Feuerwehr gingen mehrere Polizeistreifen auf die Ursachensuche. Im Bereich des Kellers konnte deutlicher Rauchgeruch wahrgenommen werden.

Trotz intensiver Suche auch mit Hilfe von Wärmebildkameras konnte glücklicherweise kein Brandort festgestellt werden. Es deshalb zu vermuten, dass die Rauchentwicklung durch eine unachtsam weggeworfene Zigarette von der Straße aus in den Lüftungsschacht ausgelöst wurde.

Das Gebäude wurde letztendlich noch von der Feuerwehr mittels Ventilatoren gelüftet. Glücklicherweise bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung der Anwohner, so dass sämtliche Einsatzmaßnahmen um 16 Uhr beendet waren.

Autofahrer flüchtet nach Beinahezusammenstoß

Mannheim (ots) – Ein 22-Jähriger fuhr am Donnerstag mit einem E-Bike auf dem Radweg der Waldstraße in Richtung Mannheim-Vogelstang. Gegen 14:30 Uhr kreuzte plötzlich ein in die Maria-Kirch-Straße abbiegendes, weißes Auto den Fahrweg des 22-Jährigen und nahm ihm so die Vorfahrt. Der Mann leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Dies gelang ihm zwar, kam dabei aber zu Fall und verletzte sich leicht. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

An dem Rad entstand ein Schaden von knapp 200 Euro. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den am Boden liegenden, blutenden Mann zu kümmern. Ein Zeuge meldete den Unfall der Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621-71849-0 zu melden.

Polizeiliche Einsatzbilanz der Drittligapartie SVW gegen Rot-Weiß Essen

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag wurde die Drittligapartie SV Waldhof gegen Rot-Weiß Essen gegen 13:40 Uhr angestoßen. Das Spiel startete etwa zehn Minuten später als geplant, da sich Anhänger des SV Waldhofs aufgrund der dortigen Polizeipräsenz weigerten, das Stadion zu betreten.

Die Polizeipräsenz war dort zur Verhinderung von Stürmungen der Einlasskontrollen, wie in der Saison schon öfters vorgekommen, notwendig und wurde auch bei den Gästefans durchgeführt. In der Folge gelang es vielen Fans nicht, wegen der dadurch entstandenen Blockade eines Eingangs rechtzeitig das Stadion zu betreten. Durch entsprechende Umleitungen an den Stadionzugängen waren zu Spielbeginn aber alle Fans an ihrem Platz.

Während des Spielverlaufs kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. Insgesamt verlief der Polizeieinsatz ohne größere Ereignisse. Neben verbalen Provokationen kam es zu fünf Straftaten (4 x Beleidigung, 1 x Diebstahl) sowie 5 Ordnungswiedrigkeiten wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Körperliche Auseinandersetzungen konnten verhindert werden und blieben somit aus. Während der Abreise kam es zudem zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich rund um das Stadion.