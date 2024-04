Frau von Unbekanntem sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 gegen 17:40 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass an der Bushaltestelle in der Bgm.-Grünzweig-Straße ein unbekannter Mann eine Frau sexuell belästigte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß in Richtung Schanzstraße. Bei der sofortigen Überprüfung durch die Polizei konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

junger Mann, dunkle Haare, schlanker Körperbau.

Zeugen gesucht: Wer hat den Sachverhalt beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

15-Jährigen mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Rheingönheimer Straße wurde am Donnerstag18.04.2024 gegen 19:30 Uhr, ein 15-Jähriger durch einen ihm Unbekannten angesprochen. Unter einem Vorwand forderte dieser den Jugendlichen auf, zur Seite zu schauen. Als der 15-Jährige wieder in Richtung des Unbekannten blickte, sprühte der ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und flüchtet anschließend.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und musste vor Ort medizinisch versorgt werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca.18 Jahre alt, 1,75-1,80m groß, schwarze Haare, blaue Jacke, grüne Hose.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sie Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel; 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verletzte bei zwei Unfällen

Ludwigshafen (ots) – Ein Unfall bei dem ein 29-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde, ereignete sich am 18.04.2024 gegen 18:30 Uhr, an der Auffahrt von der Rheinuferstraße zur Kurt-Schumacher-Brücke. Ein 22-Jähriger Autofahrer erfasste den 29-Jährigen beim Spurwechsel, sodass dieser stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Auffahrt zur B44 in Fahrtrichtung Mannheim musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von 1.300 Euro.

Auch in der Bruchwiesenstraße blieb es bei einem Unfall, am 18.04.2024 gegen 08:45 Uhr, nicht bei einem Sachschaden. Hier kam es an der Kreuzung mit der Bayreuther Straße zur Kollision zwischen einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 33-jährigen VW-Fahrer. Sowohl der 33-Jährige als auch die 37-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers wurden leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Da die Schilderungen zum Unfallhergang auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zur genauen Rekonstruktion um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrunken mit dem E-Scooter gefahren

Ludwigshafen (ots) – Ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am 19.04.2024 gegen 03 Uhr, einer Verkehrskontrolle am Berliner Platz unterzogen, nachdem dieser in der Roonstraße Schlangenlinien fahrend beobachtet wurde.

Bei dem jungen Mann konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,49 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Adolf-Diesterweg-Straße/Speyerer Straße kam es am 18.04.2024 gegen 16:40 Uhr zu einem Unfall, nachdem ein bislang unbekannter jugendlicher Radfahrer unvermittelt von einer Rasenfläche auf die Straße fuhr. Scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er die Straße und es kam zur Kollision mit einer 85-jährigen Autofahrerin.

Der Radfahrer stürzte, gab an, unverletzt zu sein und fuhr weiter. Erst danach stellte die 85-Jährige einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an ihrem Fahrzeug fest.

Wir bitten Zeugen des Unfalls, insbesondere aber den unfallbeteiligten Radfahrer selbst, sich zu melden. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Senioren im Fokus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 gegen 15:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass 2 unbekannte Personen ältere Menschen in der Industriestraße ansprachen und sie nach deren Namen und Adresse fragten. Die Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Zu finanziellem Schaden kam es zum Glück nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass die Unbekannten in betrügerischer Absicht agierten.

Zeugen gesucht, welche die beiden Personen beobachtet haben und Hinweise auf deren Identität geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema und Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .

Unfall auf K13 – Zeugen zur Rekonstruktion gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Bereich der Ortsumgehung Maudach/Höhe der Einmündung zur Bergstraße, kam es am Donnerstag 18.04.2024 gegen 14 Uhr zu einem Unfall. Hierbei wurden die beiden unfallbeteiligten Autos beschädigt. Schadenshöhe etwa 2.500 Euro.

Da die Schilderungen zum Unfallhergang auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zur genauen Rekonstruktion um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.