Landau: Die Polizei-News

Einbruch in Eiscafé mit Täterfestnahme

Edenkoben (ots) – Ein 20 Jahre alter Mann konnte heute am frühen Morgen (TZ: 19.04.2024, 00.15 Uhr) auf frischer Tat angetroffen werden, als er in der Tanzstraße in ein Eiscafé eingebrochen war und dabei Lebensmittel im Wert von 300 Euro in seiner mitgeführten Jutetasche verstaute. Anwohner hatten Einbruchsgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Der Mann wurde festgenommen.

Die Ermittlungen laufen.

Fluchtversuch scheitert

Landau (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 sollte gegen 13:45 Uhr, ein E-Scooter-Fahrer in Landau in Höhe des Hauptbahnhofes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Kurz vor der Horstbrücke konnte der 18-Jährige letztlich gestoppt und kontrolliert werden.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Auffallerscheinungen festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätige den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.