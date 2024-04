10 Festnahmen und 57 vollstreckte Haftbefehle (Foto)

Mainz (ots) – Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat sich am Mittwoch, 18. April, mit mehr als 800 Einsatzkräften am länderübergreifenden Sicherheitstag beteiligt. Hervorzuheben ist die Kontrolle eines Transporters auf einer Raststätte an der Autobahn 61. In dem Transporter wurden 13 Katalysatoren festgestellt, für die die beiden Fahrzeuginsassen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Der

Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Drogen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Unterstützt wurden die Polizeibeamten der 5 regionalen Präsidien und des LKA, durch die rheinland-pfälzische Bereitschaftspolizei, die Bundespolizei, den Zoll und Kräfte der Ordnungsbehörden. Darüber hinaus beteiligten sich Kräfte der belgischen Polizei, der luxemburgischen Polizei und Kräfte der Security Police der amerikanischen Streitkräfte an den Maßnahmen.

Im Fokus der Maßnahmen stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität, insbesondere von Aggressionsdelikten, der Betäubungsmittelkriminalität sowie von Verkehrsdelikten.

Dabei wurden am Mittwoch in Rheinland-Pfalz mehr als 2.500 Personen, über 1.100 Fahrzeuge und 90 Objekte kontrolliert. 10 Personen wurden festgenommen und 57 Haftbefehle vollstreckt. Die Polizei stellte verschiedene Betäubungsmittel, gefälschte Ausweisedokumente und auch Waffen wie zwei Revolver, Schreckschusswaffen, Schlagstock und Einhandmesser sicher.

Zudem wurden 5 Personen in Gewahrsam genommen und 17 Platzverweise erteilt.

Insgesamt wurden 48 Straftaten registriert, wobei es sich in den meisten Fällen um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz handelt. Zudem konnten mehr als 400 Ordnungswidrigkeiten erfasst werden – bei der Mehrzahl handelte es sich hierbei um Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Der länderübergreifende Sicherheitstag, an dem sich neben Rheinland-Pfalz auch Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und das Saarland beteiligen, wurde zum siebten Mal durchgeführt, um mit zahlreichen Kontrollaktionen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im öffentlichen Raum zu stärken. Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen.

Ergänzt wurde der Sicherheitstag durch mehrere Präventionsmaßnahmen, beispielsweise Infostände und Präventionsgespräche.

Ladendieb bedroht Detektiv mit Messer

Mainz-Innenstadt (ots) – Mit einem Messer bedrohte, am Donnerstag 18.04.2024 gegen 15:30 Uhr, ein 40-jähriger Mann einen Ladendetektiv, um das Festhalten seines Mittäters zu beenden. Zuvor beobachtete der 41-jährige Detektiv 2 Täter, wie sie in einem Warenhaus in der Innenstadt, mehrere Flaschen Parfüm in eine mitgebrachte Tüte steckten und den Verkaufsraum getrennt verließen. Der Detektiv entschied sich den Täter mit der Tüte, einen 30-Jährigen, anzuhalten und auf den Diebstahl anzusprechen.

Dabei entstand ein Tauziehen um die Tüte, bis der zweite Täter dies bemerkte, zurückkehrte und mit dem vorgehaltenen Messer den Detektiv bedrohte und aufforderte seinen Mittäter loszulassen. Dies befolgte der Detektiv woraufhin die beiden Personen flüchteten.

Weil die Polizei unmittelbar über diese Auseinandersetzung informiert wurde und gute Beschreibungen der flüchtigen Täter vorlagen, konnten diese nur kurze Zeit später „Am Kronberger Hof“ festgestellt und auch festgenommen werden. Aufgrund der Gefahr durch das Messer, waren drei Streifen der PI an der Festnahme beteiligt. Insgesamt setzte die Polizei 14 Einsatzkräfte bei der Fahndung ein.

Die Täter befinden sich weiterhin im polizeilichen Gewahrsam und sollen, am Freitag nach Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Es werden Ermittlungsverfahren wegen „räuberischen Diebstahls“ und „Diebstahl mit Waffen“ eingeleitet.

Dreister Diebstahl im Baumarkt-Außenbereich

Mainz (ots) – Im Verlauf der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter einen Anhänger vom Parkplatz eines großen Baumarktes in Mainz. Der Dreistigkeit noch nicht genug, luden sie schließlich noch mehrere Olivenbäume auf und fuhren damit vom Gelände des Baumarktes. Dem Baumarkt entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.