Kreislaufzusammenbruch – LkW rollt Steigung hinunter

Kaiserslautern (ots) Am Mittwoch 17.04.2024, kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Unfall mit einem Lastwagen-Gespann. Der Fahrer starb, jedoch vermutlich nicht wegen des Unfalls. Nach den aktuellen Ermittlungen erlitt der Lkw-Fahrer an einer Steigung einen medizinischen Notfall, so dass er das Gespann nicht mehr unter

Kontrolle halten konnte.

Der Lkw rollte rückwärts die Straße hinunter und kam zuerst mit dem Anhänger von der Fahrbahn ab. In der Folge verkeilte sich die Zugmaschine mit dem Aufleger. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den 54-jährigen Fahrer ins Krankenhaus. Dort verstarb er vermutlich an den Folgen des medizinischen Notfalls.

Zurzeit liegen keine Hinweise auf einen direkten Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen vor. Die Polizei hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. Die gerichtsmedizinische Obduktion des Verstorbenen soll weitere Aufklärung bringen. Die Ermittlungen dauern an. |bo

Mann schlägt Frau die Faust ins Gesicht

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 gegen 19:30 Uhr, kam es auf dem

Guimarães-Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der 42-Jährige schlug der 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Zuvor gerieten beide am Bahnhof in Streitigkeiten. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.

Beide Personen waren stark alkoholisiert. Die Polizei leitet gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz geben können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |bo

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Zeugen meldeten am Donnerstag 18.04.2024, der Polizei einen Verkehrsunfall in der Donnersbergstraße mit mehreren Verletzten. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der mutmaßliche Unfallverursacher in der Donnersbergstraße in Fahrtrichtung Mainzer Straße unterwegs.

Ein 22-Jähriger fuhr in der Donnersbergstraße mit seinem Auto in entgegen gesetzte Richtung. Der 36-Jährige wollte mit seinem BMW nach links in die Mennonitenstraße abbiegen und übersah den Peugeot des jüngeren Mannes.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der Peugeot auf den Wagen einer 71-Jährigen geschleudert, die in der Mennonitenstraße verkehrsbedingt wartete. Das Fahrzeug der Frau rollte daraufhin auf ein weiteres Auto. Durch den Unfall wurden drei Personen verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 41.000 Euro.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter: 0631 369-2150. |bo

Unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Queidersbach – Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei kontrollierte am Donnerstag 18.04.2024 eine Pkw-Führerin die vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Während einer Kontrolle fielen den Beamten typische Auffälligkeiten bei der Frau auf, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf verschiedene Drogen, u.a. Cannabis und Amphetamin.

Die Fahrerin musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste die 33-Jährige vorerst abgeben. Gegen die Fahrerin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |bo

Lebendfalle am Vogelwoog gefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine Spaziergängerin am späten Donnerstagnachmittag am Vogelwoog. Die 51-jährige Frau berichtetet der Polizei, dass sie eine Lebendfalle gefunden hatte. Die war mit einem Fahrradschloss gesichert und noch leer.

Wer die Falle aufgestellt hat, ist derzeit Inhalt der Ermittlungen der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass mit dem Gerät Nutrias gefangen werden sollten. Zeugen, die Hinweise auf die Fallensteller geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Einbruch in Kiosk – Zeugen geben den entscheidenden Hinweis

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei gelang es in der Nacht auf Freitag zwei Einbrecher festzunehmen. Der Grund hierfür war das schnelle und entschlossene Einschreiten zweier Zeugen. Gegen halb eins klingelte bei der Polizei das Telefon. Am anderen Ende der Leitung waren eine junge Frau und ein junger Mann, die zwei Personen dabei beobachtet hatten, wie diese aus einem Kiosk am Hilgardring flohen.

Durch die genaue Übermittlung ihres Standorts und einer Beschreibung der Täter, gelang es den alarmierten Beamten zwei Männer in der Ländelstraße festzunehmen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die 16 und 18 Jahre alten Täter Zugang zu dem Verkaufsladen. Dort entwendeten sie Tabakwaren und Getränke. Die eingesetzten Kräfte fanden bei den Festgenommen Teile des Diebesguts und stellten es sicher.

Nach Abschluss aller Maßnahmen durften die Langfinger die Polizeidienststelle wieder verlassen. Der jüngere der beiden wurde seinen Eltern übergeben. Auf die Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls zu. |kfa