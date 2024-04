Fahrzeug überschlagen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024 ereignete sich gegen 09:40 Uhr, auf der BAB 6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim ein Unfall, bei dem ein 62-jähriger Citroen-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 62-Jährige sowie ein nachfolgender 27-jähriger Peugeot-Fahrer befuhren hierbei den rechten Fahrstreifen der BAB 6, als der 27-Jährige eignen Angaben zufolge, eingeschlafen sei und in der Folge dem Peugeot hinten auffuhr.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Peugeot rechts abgewiesen, durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen und prallte gegen einen Erdwall. Hierdurch überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der 27-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht genau beziffert werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Ladenburg (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024, fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Ford auf der Friedrichsfelder Straße in Richtung Mannheim-Seckenheim. Aus bislang unbekannter Ursache bemerkte sie um kurz vor 17:30 Uhr den Rückstau an einer roten Ampel zu spät. Dadurch bremste sie nicht mehr rechtzeitig ab und prallte auf das Heck eines an der Ampel haltenden VW.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf einen davor befindlichen Opel geschoben. Bei dem Unfall verletzten sich die 50-jährige Ford-Fahrerin, die 55-jährige Beifahrerin des VW und die 40-jährige Fahrerin des Opels leicht. Die 36 Jahre alte Fahrerin des VW kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Gesamtschaden wird mit 7.000 Euro beziffert. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Junge Radfahrerin von Pkw erfasst

Wiesloch (ots) – Am Donnerstag 18.04.2024, befuhr eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin gegen 11:30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr in Höhe der Luisenstraße fuhr sie in diesen ein und übersah hierbei eine 18-jährige Radfahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Dies hatte zur Folge, dass die Radfahrerin mit dem Suzuki kollidierte, auf die Motorhaube aufgeladen wurde und auf die Straße rutschte.

Hierdurch erlitt sie diverse leichte Verletzungen, die in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch behandelt wurden. Glücklicherweise trug die Radfahrerin einen Helm, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.

Das Auto und das Rad wurden bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.