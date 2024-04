Autofahrer ohne Versicherungsschutz mit mehr als 2,4 Promille gestoppt

A656/Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 09:45 Uhr, fuhr ein betrunkener 38-jähriger Mercedes-Fahrer auf der A656 in Richtung Heidelberg, als er von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Der Fahrer wurde durch ein Streifenteam in der Vangerowstraße einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Autoversicherung war.

Auch die Hauptuntersuchung des Mercedes-Benz wurde nicht zeitgerecht durchgeführt und im weiteren Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und der 38-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim (ots) – Am Mittwoch fand bereits zum 7. Mal der länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Länderübergreifende Kontrollen dieser Art wurden ins Leben gerufen, weil die Kriminalität sich bekanntlich nicht an Grenzen hält und durch gemeinsame Kontrollen die Fahndungs- und Ermittlungsarbeit verstärkt wird.

An den gemeinsamen Einsatzmaßnahmen beteiligten sich die Polizei aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Die Schwerpunktsetzung lag aktuell auf den Themen „ungeklärte Identitäten“ sowie „inkriminierte Dokumente“.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden umfangreiche Einsatz-, Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Ergänzt wurden diese Maßnahmen durch ein breites Angebot an Informations- und Präventionsveranstaltungen. Unterstützung erfuhren die Polizeibeamten seitens der Bundespolizei, dem Zoll, der Steuerfahndung, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Vertreter der Ausländerbehörden und der Justiz sowie durch die französische Polizei und zwei Streifen der Feldjägertruppe.

Die Polizeivizepräsidentin Ulrike Schäfer zeigte sich beeindruckt vom Zusammenwirken der Einsatzkräfte. Sie betonte, dass insbesondere die professionelle Koordination unterschiedlicher Behörden eine zielgerichtete und effektive Strafverfolgung ermöglicht und nachhaltig zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger beiträgt.

Der Sicherheitstag in Zahlen:

Zwischen Mittwoch, 06 Uhr und Donnerstag, 01 Uhr waren in den Städten Mannheim und Heidelberg sowie im gesamten Rhein-Neckar-Kreis fast 600 Einsatzkräfte eingesetzt. Dabei wurden mehr als 4.400 Kontrollen durchgeführt, darin involviert waren über 2400 Personen, 943 Fahrzeuge, 1001 Dokumente und 73 Objekte. Daraus ergaben sich 58 Fahndungstreffer.

17 Personen, die bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren, wurden festgenommen, bei 35 Personen handelte es sich lediglich um eine Aufenthaltsermittlung.

Darüber hinaus wurden 517 Maßnahmen getroffen, darunter u.a. 19 Platzverweise, drei Gewahrsamnahmen, drei Festnahmen, 17 Blutentnahmen, vier Sicherstellungen der Fahrerlaubnis und 14 Einbehaltungen von Sicherheitsleistungen.

Durchsucht wurden 239 Personen, 127 Fahrzeuge und acht Objekte. Dies führte u.a. zur Beschlagnahme bzw. Sicherstellung kleinerer Mengen an Betäubungsmitteln sowie 6 Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen.

Insgesamt wurden 176 Straftaten und 266 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, das Ausländerrecht sowie verkehrsrechtliche Verstöße.

Die Kollegen des Referats Prävention erreichten mit ihren Infoständen, Vorträgen und Fußstreifen rund 330 Menschen und verteilten etwa 700 Infoflyer.