Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 18.04.2024 gegen 06:25 Uhr, ging ein 58-jähriger Mann, auf der Fahrbahn im Birkenweg, auf einen 56-Jährigen los. Dabei stach er mehrfach mit verschiedenen Messern auf sein Opfer ein. Der 56-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die medizinische Behandlung dauert an.

Der 58-jährige Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden und wurde am 19.04.2024 der Haft- und Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die den von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine JVA eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Mannheim führen derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen den 58-jährigen Mann aus Schriesheim wegen Verdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.