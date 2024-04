Enkenbach-Alsenborn: „On Screen – Mit Fußball und Film Europa entdecken“ am 23. April 2024

Enkenbach-Alsenborn – Im Vorfeld der UEFA Fußball-Europameisterschaft EURO 2024 in Deutschland präsentiert das Projekt „On Screen – Mit Fußball und Film Europa erleben“ eine ganz besondere Auswahl an europäischen Fußball-Kurzfilmen. Das Projekt ist Teil des offiziellen Kunst- und Kulturprogramms zur Fußball-EM und wird von Ende Februar bis Juli landesweit in 24 sowohl kleineren Orten als auch größeren Städten zu sehen sein. Begleitet wird das Filmprogramm von Gesprächsrunden mit prominenten Gästen aus der Welt des Fußballs und der Kultur.

In Zusammenarbeit mit dem SV Alsenborn 1919 rollt der On Screen-Filmball am Dienstag, 23. April 2024, nach Enkenbach-Alsenborn und präsentiert um 19:00 Uhr im Provinz Programmkino acht europäische Kurzfilme (Laufzeit: 81 Minuten). Im Anschluss kommentieren die Gäste Thomas Riedl (ehemaliger Profi-Fußballer, aktueller Trainer beim SV Alsenborn), Christine Kopf (Leiterin Filmbildung beim DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum), Jürgen Wenzel (Ortsbürgermeister von Enkenbach-Alsenborn) sowie Jonas Haffner (Nachwuchsschiedsrichter der Fritz Walter Jugend) in entspannter Atmosphäre die Kurzfilme und diskutieren mit dem Publikum über Film, Fußball und Europa. Als lokale Jury küren sie am Abend zudem ihren Favoriten aus dem kuratierten Filmprogramm.

Enkenbach-Alsenborn ist das einzige teilnehmende Kino von On Screen in Rheinland-Pfalz.