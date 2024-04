Waghäusel – Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmorgen ereignete sich in Wiesental ein

Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Fahrer.

Gegen 06:30 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Kirchstraße in Richtung

Ortsmitte. An der Straßenkreuzung zur Karlsruher Straße bog der 60-Jährige auf

diese ab und übersah hierbei offenbar einen 32-jährigen Mann mit seinem Pedelec.

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 32-Jährige stürzte zu

Boden. Hierbei erlitt der junge Mann nach derzeitigem Stand wohl schwere

Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in

ein Krankenhaus gebracht.

Marxzell – Autofahrer kommt von der Fahrbahn, prallt gegen mehrere Bäume und stürzt Böschung hinunter

Karlsruhe (ots) – Ein Autofahrer kam am Donnerstagmorgen bei einem

Überholvorgang auf der Kreisstraße 3554 zwischen Schielberg und Marxzell von der

Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme zufolge fuhr der Mann gegen

06:55 Uhr auf der K3554 von Schielberg kommend in Richtung Marxzell. Kurz nach

der Einmündung de Köpflesweg überholte der Autofahrer offenbar zwei

vorausfahrende Fahrzeuge. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links

von der Fahrbahn ab und brach durch die Fahrbahnbegrenzung. In der Folge flog

das Auto über mehrere Meter einen Hang hinunter und kollidierte dabei mit zwei

Bäumen. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste von der

Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ein Rettungshubschrauber den

Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sach-und Flurschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am VW des Mannes entstand ein Totalschaden. Das Fahrzeug musste aufwendig

geborgen und abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der

Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Der

Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Karlsruhe – Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Unfall an Bahnübergang

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer

Straßenbahn am Donnerstagmorgen in Karlsruhe-Rüppurr sucht die Verkehrspolizei

nach Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge überquerte ein 41-jähriger Mann gegen 07:50

Uhr offenbar einen Bahnübergang an der Kreuzung Herrenalber Straße/

Pfauenstraße. Aus bislang noch unbekannter Ursache wurde er von einer in

Richtung Ettlingen fahrenden S-Bahn der Linie S1, die sich gerade der

Haltestelle Tulpenweg näherte, erfasst. Infolge des Zusammenstoßes kam der Mann

zu Fall und zog sich Verletzungen von bislang unbekanntem Ausmaß zu.

Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus. Ein Schaden an der Straßenbahn entstand nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im

Bahnverkehr.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden. Insbesondere sucht

die Polizei nach einer Ersthelferin, die sich bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte um den Verletzten kümmerte.

Nachtragsmeldung Karlsruhe – Am heutigen Vormittag, 17. April 2024, kam es am Ölhafen in Karlsruhe zu einer demonstrativen Aktion auf dem Wasser.

Göppingen (ots)

Am Nachmittag des 17. April 2024 verfügte die zuständige Versammlungsbehörde die Auflösung der Blockadeaktion durch die Polizei (wir berichteten über die demonstrative Aktion bereits um 14:09 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/5759721) Neun Aktivistinnen und Aktivsten wurden auf ihren Kajaks mit Hilfe von Schlauchbooten der Wasserschutzpolizei an Land gezogen.

Drei Teilnehmende der Blockadeaktion entzogen sich dieser Polizeimaßnahme, in dem sie auf die Dalben im Hafen kletterten. Zwei Personen ließen sich nach einiger Zeit mit dem Polizeiboot freiwillig an Land bringen. Eine Person verließ diesen erhöhten Pfahl nicht freiwillig und wurde schließlich gegen Abend mit einem Höheninterventionsteam der Polizei sicher in ein Polizeiboot und an Land gebracht.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei nahmen die Personalien aller Demonstrationsteilnehmer/-innen am Ufer auf. Im Anschluss daran wurden alle Personen vor Ort entlassen. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe ermitteln nun gegen sie wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung.

Während des Einsatzes war die Ein- und Ausfahrt in den Ölhafen für Schiffe bis ca.19:00 Uhr nicht möglich.