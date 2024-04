Mainz – Gonsenheim; Einbruch in Vereinsheim

Mainz – Gonsenheim (ots) – Zwischen Dienstag 16.04.2024 10:00 Uhr und Mittwoch

dem 17.04.2024 gegen 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim im

Geiersköppelweg in Mainz-Gonsenheim.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem

Gebäude und entwendeten dort Waffenattrappen, Whiskeyflaschen, diverse Steaks

und Bargeld.

Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen oder deren Bekannte plötzlich auffällig

viel Grillfleisch und Whiskey besitzen, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Mainz – Neustadt Auseinandersetzung auf Bahnhofplatz

Mainz – Neustadt (ots) – Über die Bundespolizei wurde gestern gegen 21:55 Uhr

eine verletzte Person auf dem Bahnhofplatz gemeldet. Vor Ort wurde die verletzte

Person in einem Rettungswagen angetroffen, wo eine blutende Wunde in seinem

Gesicht versorgt wurde. Was war passiert? Laut Angaben des 21-jährige Mainzers

hatte er an einem Kiosk auf dem Bahnhofplatz gestanden und etwas getrunken.

Unvermittelt war ein Mann auf ihn zugekommen und hatte ihn mehrfach ins Gesicht

getreten. Nachdem der Mainzer ihn weggestoßen hatte, war der Unbekannte in

Richtung Bahnhof weggerannt. Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Bahnhofs führten

nicht zum Auffinden des Täters. Die Person konnte vom Verletzten wie folgt

beschrieben werden: – männlich, ca 28 Jahre alt, ca 173 cm groß, graue Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Bretzenheim; Falscher Telekommitarbeiter klaut Portemonnaie

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am Mittwoch zwischen 12:30 und 13:00 Uhr kam es im

Südring in Mainz-Bretzenheim zu einem Trickbetrug zum Nachteil einer über

80-jährigen Mainzerin.

Als diese nach Hause kam stand bereits ein Mann vor ihrer Tür und gab an, dass

er von der Telekom sei und auf sie gewartet habe. Er müsse angeblich

Fernsehleitungen überprüfen.

Für die Messungen würde der Täter jedoch angeblich die Hilfe der Mainzerin

benötigen, indem diese ein Messgerät an die Wände hält während er in der Wohnung

alleine unterwegs war um angeblich eigene Messungen durchzuführen.

Der Täter verließ daraufhin die Wohnung, weil er ein anderes Gerät benötigen

würde und kam daraufhin nicht wieder. Später fiel der Mainzerin dann auf, dass

ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet wurde.

Der Täter soll etwa 30-35 Jahre alt und ca. 180cm groß gewesen sein. Zudem habe

er eine sportliche, schlanke Figur und braune sehr kurze Haare gehabt. Getragen

habe er normale Alltagskleidung mit Jeans und einem hellen T-Shirt. Zudem habe

er zwar deutsch gesprochen, jedoch mit einem ausländischen, möglicherweise

tschechischen Akzent.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Dachdeckerbetrüger unterwegs

Zornheim (ots) – Gestern wurde bei der Kriminalpolizei Mainz ein Betrugsfall

bekannt, bei welchem ein älterer Mann aus Zornheim im März durch angebliche

Dachdecker um sein Geld betrogen wurde. Anfang März klingelten die

vermeintlichen Handwerker bei dem Mann zu Hause, unter dem Vorwand

Dachreparaturen vornehmen zu wollen. Nach den ersten Reparaturen wollten die

Handwerksbetrüger für ihre Leistungen bezahlt werden, weshalb man mit dem

älteren Mann den vermeintlichen Rechnungsbetrag über Online Banking überwiesen

habe. Zusätzlich bekundeten die Betrüger Interesse an dem Auto des Mannes,

wonach es zum Autoverkauf kam. Eine Zahlung für das Auto wurde vor Ort aber

nicht getätigt. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Schaden auf mehrere

10.000 Euro.

Tipps und Vorgehensweisen zu solchen Haustürbetrügen finden Sie unter

www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Betrug geben kann, wird gebeten,

sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in

Verbindung zu setzen

Versuchte Geldautomatensprengung in Partenheim

Mainz (ots) – Gegen 4:39 Uhr hörten Anwohner in Partenheim verdächtige Geräusche

an einem Geldautomaten und verständigten die Polizei. Mindestens zwei Personen

wurden durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie an einem Geldautomaten

offensichtlich Vorbereitungen trafen, aber möglicherweise die Tat nicht zu Ende

führten und in einem dunklen PKW flüchteten. Die Polizei führt derzeit immer

noch intensive Fahndungsmaßnahmen durch und hat den Bereich um den Geldautomaten

gesperrt. Zur Sicherstellung, dass keine Gefahr durch mögliche Sprengmittel von

dem Geldautomaten ausgeht, sind Fachkräfte des Landeskriminalamtes

Rheinland-Pfalz verständigt worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der heutigen Nacht

oder auch in den letzten Tagen rund um den Geldautomaten gemacht haben, sich zu

melden. Kriminaldauerdienst: Tel.: 06131 – 65 3633