Speyer – Fahrt unter Einfluss diverser Drogen aber ohne gültigen Führerschein

Am Mittwochabend, gegen halb Neun, wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer in der Freiherr-vom-Stein-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 33-Jährigen fest. Ein durchgeführter Urintest reagierte positive auf THC, Amphetamin und Kokain. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Im Fahrzeug, auf dem Beifahrersitz, befand sich die 48-jährige Lebensgefährtin des Mannes und Halterin des Fahrzeugs. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Zulassens von Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der PKW wurde sichergestellt.

Speyer – Ladendieb landet im Gewahrsam

Am 17.04.2024, kurz vor 16 Uhr teilte eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Wormser Landstraße der Polizei mit, dass sie kurz zuvor zwei männliche Personen des Geschäfts verwiesen hatte. In einem daraus folgenden Streitgespräch habe einer der Männer sinngemäß angegeben, dass er nun in eine benachbarte Drogerie klauen gehe. Die beiden Männer, 19 und 24 Jahre alt, wurden durch eine Polizeistreife vor der Drogerie angetroffen und kontrolliert. Bei dem 19-Jährigen fanden sie eine Flasche eines Fruchtgetränks in der Jackeninnentasche, von der das Etikett entfernt war. Die Eigentumsverhältnisse konnten vor Ort nicht abschließend geklärt werden und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Außerdem wurde bei Heranwachsenden Werkzeug gefunden, welches er zur Begehung weiterer Straftaten mitführte. Der 19-Jährige wurde bis in die späten Abendstunden in Gewahrsam genommen, der 24-Jährige wurde aus der Maßnahme entlassen.

Speyer – Ladendieb wird beklaut

Am Mittwoch, kurz nach 15 Uhr betraten ein 12- und ein 13-Jähriger ein Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße. Beide Kinder gingen zu einem Ständer mit Sonnenbrillen, nahmen jeweils eine Sonnenbrille an sich, entfernten das Etikett und steckten die Sonnenbrille in ihre jeweilige Jacke. Beim anschließenden Verlassen des Geschäfts wurden sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und angehalten. Sie händigten die Sonnenbrillen wieder aus. Anschließend bemerkte der 12-Jährige, dass sein zuvor im Außenbereich des Geschäfts abgestellter Schulrucksack nicht mehr vor Ort war.

Dieser wurde zwischenzeitlich durch einen unbekannten Täter gestohlen, durchsucht und in ein Gebüsch geworfen. Ein aufmerksamer und aufrichtiger Zeuge hatte dies beobachtet, den Rucksack aus dem Gebüsch geholt und zur Polizei gebracht.

Speyer – PKW unter dem Einfluss von THC geführt

Am Mittwoch, kurz vor 15 Uhr, kontrollierte eine Streife einen 23-jährigen PKW-Fahrer in der Paulstraße. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren von Fahrzeugen im Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC verboten ist und bleibt. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

