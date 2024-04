Brand eines Bretterverschlags

Kaiserslautern (ots) – Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochmorgen, gegen 10

Uhr, zu einem Brand in der Kaiserstraße aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte

schwarze aufsteigende Rauchschwaden feststellen. Sie stiegen von einem alten

Bretterverschlag auf, der sich etwas abseits der Straße im Wald befand. Wie sich

herausstellte, brannten in dem Verschlag Altreifen. Die Wehrleute löschten den

Brand. Wer das Feuer gelegt haben könnte, ist aktuell Gegenstand der

Ermittlungen. Hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen,

denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei den Beamten zu melden.

Güterverkehr im Blick – Polizei kontrolliert

Kaiserslautern / Westpfalz (ots) – Unter dem Motto „sicher.mobil.leben –

Güterverkehr im Blick“ fand am Mittwoch ein bundesweiter Kampagnentag zur

Verkehrssicherheit statt. Neben einer Aktion für Schülerinnen und Schüler in

Kaiserslautern, bei der die Kinder insbesondere für die Gefahren des sogenannten

„toten Winkels“ sensibilisiert wurden (wir berichteten: https://s.rlp.de/Ihe2T),

nahmen auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern Einsatzkräfte der Polizei in

nahmen auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern Einsatzkräfte der Polizei in

Zusammenarbeit mit dem Zoll, der Struktur- und Genehmigungsbehörde Süd sowie der

Gewerbeaufsicht den Schwerverkehr ins Visier.

Die Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidium Westpfalz

kontrollierten 52 Fahrzeuge. Im Fokus der Überprüfungen standen insbesondere die

Fahrzeugtechnik, die Einhaltung von Sozialvorschriften und die Ladungssicherung.

Die Beamten stellten 21 Regelverstöße fest, darunter auch überladene Fahrzeuge

und ein Steuervergehen. Sechs Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf die

Verantwortlichen kommen jetzt unter anderem teure Bußgelder zu. |erf

Auseinandersetzung nach Besuch einer Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Als ein Mann am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr eine

Gaststätte in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ verließ, griffen ihn zwei

Unbekannte mit Schlägen und Tritten an. Die Täter hatten sich zuvor ebenfalls in

dem Lokal aufgehalten. Sie flüchteten zu Fuß, bevor die Polizei eintraf. Die

Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten einen Tatverdächtigen ermitteln.

Als sie an der Wohnanschrift des 47-Jährigen ankamen, trafen sie den

Wohnungsinhaber und zwei weitere Männer an, die aufgrund der Täterbeschreibung

als Beteiligte in Frage kommen. Ihre Personalien wurden festgestellt. Die

weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung

der Geschehnisse beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |bo

Kupferkabeltrommel entwendet

Ramstein-Miesenbach (ots) – Erneut hatten es Diebe auf das Außenlager der

Stadtwerke in der August-Süßdorf-Straße abgesehen. Bereits vor kurzem wurden

dort mehrere Tonnen mit Buntmetall entwendet. In der Nacht von Dienstag und

Mittwoch gelangten Unbekannte abermals widerrechtlich auf das Außengelände und

stahlen eine weitere Kupferkabeltrommel. Der entstandene Schaden beläuft sich

auf einen hohen vierstelligen Betrag. Sollten in diesem Zusammenhang verdächtige

Wahrnehmungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Landstuhl um Hinweise

unter der Tel.-Nr. 06371-8050.|pilan-wi

Fußballnachmittag auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Samstag findet im Fritz-Walter-Stadion die Partie der 2. Fußballbundesliga

zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Wehen Wiesebaden statt. Anpfiff des

Spiels ist um 13 Uhr.

Auch dieses Mal wurden nach Angaben des Veranstalters im Kartenvorverkauf mehr

als 40.000 Tickets abgesetzt.

Die Polizei geht davon aus, dass viele Menschen im Stadtgebiet unterwegs sein

werden. Aus diesem Grund sollten sich Verkehrsteilnehmende auf

Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Unser Tipp: Seien Sie großzügig bei der

Zeitplanung!

Da der Parkraum rund ums Stadion und im Stadtgebiet an Spieltagen rar ist,

empfiehlt die Polizei auf den Park & Ride-Verkehr umzusteigen. Parkplätze

befinden sich im Bereich Kaiserslautern-Ost („Schweinsdell“) und an der

Universität Kaiserslautern. Die Shuttle-Busse verkehren bereits zwei Stunden vor

Spielbeginn zwischen dem Betzenberg und den genannten Parkplätzen.

Der Messeplatz steht Gästefans als Parkraum zur Verfügung.

Veranstaltungsbesuchende werden gebeten, nicht auf dem Betzenberg und im Umfeld

des Stadions zu parken. Die wenigen dort vorhandenen Parkplätze sind den

Anwohnenden vorbehalten. Außerdem gilt: Halten Sie die Rettungswege frei!

Darüber hinaus der Hinweis: Im Stadtgebiet und rund um die Stadionzufahrten kann

es – sowohl vor als auch nach dem Spiel – zu Straßensperrungen durch die Polizei

kommen. Bitte rechnen Sie mit längeren Wartezeiten, insbesondere bei der

Abreise.

Zudem wird, wie gewohnt, der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel

zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Die Deutsche Bahn setzt am Samstag Sonderzüge ein. Die Fahrpläne sind auf

folgender Internetseite veröffentlicht: https://s.rlp.de/F5MbV

Weitere Informationen zum An- und Abreiseverkehr, zu den Park &

Ride-Möglichkeiten sowie den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in und um das

Stadion, sind auch auf der Internetseite der Polizei veröffentlicht. Sie sind

unter folgendem Link zu finden: https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern

Zudem informiert der 1. FC Kaiserslautern auf seiner Homepage unter

https://fck.de über den aktuellen Spieltag.

Das Polizeipräsidium Westpfalz und die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

wünschen allen Besuchern ein spannendes Spiel sowie eine gute An- und Abreise zu

/ von Deutschlands höchstem Fußballberg. |bo

Pkw-Brand – Vorläufiges Obduktionsergebnis liegt vor

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag (11. April) brannte im PRE-Park ein Auto.

Im Fahrzeug stellten Einsatzkräfte während den Löscharbeiten einen leblosen Mann

fest (wir berichteten zuletzt unter https://s.rlp.de/Xztc6). Nach dem

vorläufigen Ergebnis der Obduktion liegen aktuell keine Hinweise darauf vor,

dass der 50-Jährige durch fremde Hand starb. Verdachtsmomente gegen andere

Personen haben sich nach den Ermittlungen aktuell nicht ergeben. Die Polizei

geht zurzeit davon aus, dass der Verstorbene die Brandursache selbst setzte.

|erf

Kinder für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert

Kaiserslautern (ots) – Zum Aktionstag „sicher.mobil.leben“ hatte am Mittwoch

nicht nur die Polizei den Güterverkehr im Blick (wir berichteten:

https://s.rlp.de/iHo99), sondern auch Schülerinnen und Schüler der

Theodor-Heuss-Schule.

Kinder zählen generell zu den sogenannten „schwachen“ Verkehrsteilnehmern, das

heißt, sie sind im Straßenverkehr einem besonders hohen Unfallrisiko ausgesetzt.

Sie für diese Gefahren zu sensibilisieren, das haben sich das Polizeipräsidium

Westpfalz und die Kinderunfallkommission Kaiserslautern zur Aufgabe gemacht. Mit

Unterstützung der Stadtbildpflege war deshalb am Mittwoch in der

Jugendverkehrsschule am Kniebrech so einiges los.

Am Mittwoch absolvieren gerade 30 Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse

der Theodor-Heuss-Schule auf dem Verkehrsübungsplatz ihre Fahrradausbildung –

als ein großer Lastwagen durch das Tor auf das Gelände rollte. Das Fahrzeug der

Stadtbildpflege war anlässlich des bundesweiten Aktionstages ein besonderer

Programmpunkt.

Jedes Jahr werden Kinder in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Neben der

Körpergröße spielt dabei die altersbedingt eingeschränkte Wahrnehmung ebenso

eine Rolle, wie das geringe Gefahrenbewusstsein. Durch ihr oftmals impulsives

Handeln erkennen Kinder Gefahren häufig erst spät oder schätzen Situationen

falsch ein. Eine risikoreiche Verkehrssituation kann zum Beispiel die Begegnung

mit einem Lastwagen oder Bus sein: Im sogenannten „toten Winkel“ eines Fahrzeugs

sind Kinder nicht zu erkennen – und um genau diese „blinden Fleck“ ging es beim

Aktionstag in der Jugendverkehrsschule.

Mit Hilfe des Lastwagens lernten die Schülerinnen und Schüler die „toten Winkel“

rund um einen Lastwagen kennen, und wie man als Fahrradfahrer oder Fußgänger mit

potenziell gefährlichen Situationen umgehen sollte. Ausführlich erklärten die

Polizistinnen und Polizisten den Kindern, warum Lkw-Fahrer sie nicht sehen

können, wenn sie sich beispielsweise von schräg hinten einem Brummi nähern, um

dann vor dem Fahrzeug einen Zebrastreifen zu überqueren. Im „toten Winkel“ vor

dem Lastwagen sind sie für den Fahrer „unsichtbar“. Die Folgen … man will sie

sich nicht vorstellen!

Wie kann man solche Situation entschärfen? Für den Lkw-Fahrer ist es schwierig.

Mehrere Spiegel können den „toten Winkel“ zwar reduzieren, nicht aber völlig

beseitigen. Ansonsten helfen dem Fahrer auch Assistenzsysteme, wie

beispielsweise der sogenannte Abbiegeassistent. Beim Einschlagen des Lenkrades

schaltet sich dann zusätzlich eine Kamera ein, die den Bereich neben dem Lkw

nochmal aus einem anderen Winkel, als dem des Spiegels, zeigt. Der

Lastkraftwagen der Stadtbildpflege Kaiserslautern ist mit einem solchen

Abbiegeassistenten ausgestattet.

Die Kinder lernten am Aktionstag wichtige Regeln kennen:

Könnt ihr den Fahrer sehen, kann der Fahrer euch auch sehen.

Sehen und gesehen werden, der Unterschied kann Leben retten.

Deshalb: Nehmt Blickkontakt auf!

Sehen und gesehen werden, der Unterschied kann Leben retten.

Deshalb: Nehmt Blickkontakt auf!

einem Lkw oder Bus stehen. Besser ist es, mit großem Abstand vor

oder hinter dem Fahrzeug zu warten, um für die Fahrer sichtbar

zu bleiben.

Warten, bis das Fahrzeug seinen Abbiegevorgang vollständig

beendet hat.

beendet hat.

beendet hat. Wichtig zu wissen: Die Hinterräder von langen Fahrzeugen rollen

deutlich enger um eine Kurve, als deren Vorderräder.

Bei unklaren Verkehrssituationen sollte man besser auf sein

Vorrecht verzichten – Rücksicht kommt an.

Vorrecht verzichten – Rücksicht kommt an.

Gegenseitige Rücksichtnahme ist das A und O im Straßenverkehr und kann

maßgeblich dazu beitragen, Unfälle zu verhindern. |erf

Nach Auseinandersetzung am Westpfalz-Klinikum: Festnahme in Köln

Kaiserslautern / Köln (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nach einer Auseinandersetzung am Westpfalz-Klinikum (wir berichteten:

https://s.rlp.de/kyZQo) hat die Polizei am Dienstag einen Verdächtigen in Köln

festgenommen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Samstag drei

Männer bei einem Streit mit einem Messer zum Teil schwer verletzt zu haben. Das

Motiv der Tat ist weiterhin unklar. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten die

Beamten auf die Spur des mutmaßlichen Täters. In Zusammenarbeit mit der

Bundespolizei klickten am Dienstagabend im Kölner Hauptbahnhof die Handschellen.

Am Mittwoch wurde der Verdächtige nach Kaiserslautern überstellt. Er wurde einem

Ermittlungsrichter vorgeführt. Zu den Vorwürfen machte der 21-Jährige keine

Angaben. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht wegen Fluchtgefahr die

Untersuchungshaft an. Beamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. |erf

43-Jähriger sorgt für großes Polizeiaufgebot

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann mit einer echt aussehenden Schusswaffe sorgte am

Mittwochabend im östlichen Stadtgebiet für Aufregung. Eine Streife der

Bundespolizei war im Asternweg von Zeugen auf den Verdächtigen hingewiesen

worden. Nach den Zeugenangaben habe sich der Mann konkret nach einem 55-Jährigen

erkundigt und dabei die Pistole vorgezeigt. Im Raum stand, dass er ihm mit der

Waffe etwas antun wollte. Einsatzkräfte der Bundespolizei, des Polizeipräsidiums

Einsatz, Logistik und Technik und des Polizeipräsidiums Westpfalz fahndeten nach

dem Verdächtigen. Sie kamen einem 43-Jährigen auf die Spur, den Spezialkräfte am

späten Abend widerstandslos in seiner Wohnung im Stadtgebiet festnahmen. In der

Wohnung stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher. Der Mann musste

eine Blutprobe abgeben. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn

wird jetzt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens, der

Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. |erf