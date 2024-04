Neustadt: Aufgefundene Frauenleiche an der Wolfsburg

Neustadt an der Weinstraße – Am Mittwoch, 17.04.2023, um 09.40 Uhr, fanden Wanderer auf einem Waldweg an der Wolfsburg eine tote weibliche Person. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit von einem Unfallgeschehen ohne Fremdbeteiligung auszugehen.

Die Identität der Verstorbenen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden: Es handelt sich um eine 87-jährige Frau aus Neustadt.

PAuf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Leichnam obduziert werden. Mit einem Ergebnis ist heute nicht mehr zu rechnen. Wir berichten nach.