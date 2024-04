Karlsruhe – Pedelec-Fahrer kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Ein Pedelec-Fahrer kollidierte am Mittwochmittag in der

Karlsruher Innenstadt beim Überqueren der Gleise mit einer S-Bahn und zog sich

schwere Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 22-jährige E-Bike-Fahrer gegen 12:20 Uhr

vom Stephanplatz kommend in Richtung Ludwigsplatz. Als er die Karlstraße an

einer Fußgängerfurt überquerte, übersah er offenbar eine in Richtung Europaplatz

fahrende S-Bahn der Linie 2. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung

konnte der Straßenbahn-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und

erfasste den jungen Mann. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 22-Jährige zu

Boden geschleudert und schwer verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung

vor Ort brachte ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 13.000 Euro.

Karlsruhe – Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Demonstrative Aktion am Ölhafen Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am heutigen Vormittag, 17. April 2024, kam es am Ölhafen in

Karlsruhe zu einer demonstrativen Aktion auf dem Wasser, die bis zur Stunde

andauert. Zwölf Aktivistinnen und Aktivsten sperren mit ihren Kajaks und

Absperrband den Durchfahrtsbereich zum Rhein. Die Wasserschutzpolizei ist mit

mehreren Booten und zwei Tauchern auf dem Wasser im Einsatz. Die

Bereitschaftspolizei ist derzeit mit einer geringen Anzahl von Beamtinnen und

Beamten im Uferbereich vor Ort.

Es kommt aktuell zu einer Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs, da Schiffe bis

auf Weiteres weder aus- noch einfahren können. Die Lage vor Ort ist ruhig, der

Einsatz dauert an.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall – Radfahrerin von Transporter angefahren und leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer

Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen an der Kreuzung Augartenstraße / Rüppurrer

Straße sucht die Polizei Zeugen.

Soweit bislang bekannt, fuhr eine 33-jährige Radfahrerin gegen 09.20 Uhr auf der

Augartenstraße. Im Bereich der Rüppurrer Straße musste sie offenbar

verkehrsbedingt anhalten, da ein weißer Transporter von der Rüppurrer Straße in

die Augartenstraße einbog. Scheinbar beabsichtigte der Fahrer dort zu wenden und

touchierte das Fahrrad der Frau, die daraufhin zu Boden fiel. Hierbei geriet ein

Fuß der 33-Jährigen unter das Fahrzeug. Erst durch Rufe der Dame wurde der

Fahrer auf den Vorfall aufmerksam. Im Anschluss habe die Geschädigte dem

mutmaßlichen Unfallverursacher mitgeteilt, dass sie weder verletzt sei noch die

Polizei „benötige“ und man habe sich getrennt. Kurze Zeit später traten wohl

Beschwerden auf sodass sich die Radfahrerin an die Polizei wandte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Polizeirevier Südweststadt unter

der Rufnummer 0721 666 3411 in Verbindung zu setzen.