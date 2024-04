Mainz – Unbekannter Toter identifiziert

Mainz (ots) – Am Sonntag, 15.04.2024 wurde eine unbekannte männliche Leiche im

Rhein entdeckt. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Polizeiinspektion

Mainz 1 bargen die Person. Mittlerweile haben Ermittlungen des Kommissariats K1

der Mainzer Kriminalpolizei zur Identifizierung der Person geführt. Ein

Fremdverschulden konnte im Rahmen der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Die

Angehörigen sind darüber informiert worden. Weitere Informationen werden aus

Pietätsgründen nicht veröffentlicht.

Stehende Person auf Fahrzeugdach

Mainz, Kaiserstraße (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu

einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug, da ein Mann auf ein Fahrzeugdach

gesprungen ist. Gegen 01:30 Uhr konnte ein Bewohner der Kaiserstraße in Mainz

beobachten, wie ein Mann einer dreiköpfigen Personengruppe auf einem Dach eines

Autos stand und es dadurch beschädigte. Der Zeuge konnte zuvor sehen, wie ein

Mann mit einem roten Pullover auf ein an der Straße geparkten BMW sprang und

kurz darauf auf dem Fahrzeugdach stand. Die hinzugerufene Mainzer Polizei konnte

hiernach die Personengruppe kontrollieren und die Personalien des Mannes mit dem

roten Pulli feststellen. Warum der Mann auf dem Fahrzeugdach stand, wollte er

den aufnehmenden Polizisten nicht sagen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein

Strafverfahren wegen einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug eingeleitet.

Wer den Fall ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz – Finthen; Randalierer tritt gegen Fahrzeuge – Außenspiegel aufgefunden

Mainz – Finthen (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:15 Uhr wurden die

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 zu einer randalierenden Person in

der Kurmainzstraße gerufen, welche dort gegen parkende Fahrzeuge schlagen und

treten würde.

Vor Ort kann ein 33-jähriger Mainzer angetroffen werden, welcher laut einem

Zeugen ein Kennzeichenschild umgebogen und gegen eine Fahrertür getreten habe.

Bei der Durchsuchung des Mainzers konnte der Außenspiegel eines bislang

unbekannten Fahrzeuges aufgefunden werden. Möglicherweise handelt es sich

hierbei um den Spiegel eines Kleinkraftrades.

Weil der Mann bereits zuvor aufgefallen war, als er Gegenstände durch eine

Tankstelle schmiss, musste der Mainzer die Nacht in einer Polizeizelle

verbringen.

Zeugen bzw. der Inhaber des Außenspiegels werden gebeten, sich mit der

Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Mainz: Die Polizei-News

Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet

Mainz (ots) – Gestern kam es im Stadtgebiet Mainz zu insgesamt drei

Unfallfluchten. In zwei Fällen wurden geparkte Autos beschädigt und in einem

Fall kam es zu einem Unfall an einer Ampel.

Im Dorfgraben in Mainz Laubenheim wurde ein am Straßenrand geparkter schwarzer

Hyundai beschädigt.

In der Holzhofstraße in Mainz Nähe Altstadt wurde ein schwarzer Mitsubishi beim

Ausparken beschädigt.

Bei beiden Parkunfällen entfernten sich die Unfallverursacher, ohne den

Pflichten nachzukommen.

An der Philippsschanze in Mainz Oberstadt waren zwei Autos hintereinander in

Richtung An der Goldgrupe unterwegs. Der vorausfahrende graue Opel musste an

einer roten Ampel stehen bleiben, wonach der dahinter befindliche Autofahrer

diesem auffuhr. Der auffahrende Unfallverursacher schaute danach lediglich aus

dem Fenster und äußerte, dass nichts passiert sei und fuhr weiter. Der

Unfallgeschädigte konnte glücklicherweise ein Kennzeichen ablesen, weshalb die

Mainzer Polizei nun weiteren Ermittlungsansätzen nachgehen kann. Es wurde ein

Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Unfallfluchten hinsichtlich der Fahrzeuge oder

Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1

unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden.

B420 Nierstein (ots)

Am Dienstag den 16.04.2024 kommt es gegen 21:15 Uhr auf der Bundesstraße 420 bei Nierstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wird.

Ein 23 jähriger Fahrzeugführer und eine 23 jährige Fahrzeugführerin befahren die B420 in Fahrtrichtung Dexheim. Der Fahrzeugführer eines Kleintransporters möchte auf der Bundesstraße die Fahrtrichtung wechseln und beginnt ein Wendemanöver. Die sich hinter ihm befindliche Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens kann einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern. Bei diesem wird die Front des Personenkraftwagens der Fahrzeugführerin erheblich beschädigt. Die Airbags lösen aus. Der Kleintransporter wird ebenfalls erheblich beschädigt.

Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt. Die Fahrzeugführerin wird bei dem Verkehrsunfall zum jetzigen Ermittlungsstand leicht verletzt.

Der Gesamtschaden an den beiden Kraftfahrzeugen wird auf 15.000EUR geschätzt.

