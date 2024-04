Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Straßenverkehrsgefährdung

Am 16.04.2024 befuhr gegen 19:45 Uhr eine 62-jährige BMW-Fahrerin die Straße „Am Hölzel“ in Landau. Auf gerader Strecke kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, da ihr plötzlich „schwarz vor Augen“ wurde. Dort kollidierte sie mit einer Straßenlaterne. Infolge des Unfalls überschlug sich der PKW BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 62-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW BMW entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 16.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt.