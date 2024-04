Präventionsveranstaltung „Gemeinsam für Ludwigshafen am Berliner Platz“

Am Freitag den 26. April 2024, zwischen 13:00 und 17:00 Uhr, findet im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft LU Mitte eine Präventionsveranstaltung auf dem Berliner Platz statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Gemeinsam für Ludwigshafen am Berliner Platz“. Neben dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen, der Bundespolizei und der Landespolizei, werden auch Mitglieder der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ und Seniorenberater der Polizei anwesend sein. Im Rahmen der Veranstaltung soll über die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder der beteiligten Stellen aufgeklärt werden, des Weiteren werden allgemeine Präventionsthemen, wie Seniorensicherheit und Fahrraddiebstähle bedient.

Wir vom Berliner Platz“ ist eine ehrenamtliche Initiative, deren Mitglieder sich um Themen wie Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung rund um den Berliner Platz kümmern. Die Scouts des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen sind das Herzstück von „Wir vom Berliner Platz“. Sie sind mit ihrem Infostand regelmäßig auf dem Berliner Platz und nehmen Hinweise und Anregungen der Passantinnen und Passanten entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Zeugen gesucht

Ein 59-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 16.38 Uhr) von einem Supermarktparkplatz auf die Bruchwiesenstraße auffahren. Hierbei kollidierte er mit einem PKW eines 29-Jährigen, der in diesem Moment auf der Bruchwiesenstraße fuhr. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 59-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der 59-Jährige wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der durch den Unfall verursachte Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Da beide Verkehrsunfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallverlauf machten, sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

31-Jähriger missachtet Rotlicht – Radfahrerin verletzt

Ein 31-jährger Autofahrer missachtete am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 17.20 Uhr) eine rote Ampel im Bereich der Bruchwiesenstraße/Schänzeldamm und kollidierte mit einer bevorrechtigten 59-jährigen Fahrradfahrerin, die in diesem Moment die Straße auf einem Radweg überquerte. Die 59-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf über 2.000 Euro.

Körperverletzung

Zwei Männer im Alter von 31 Jahren schlugen am Dienstagnachmittag (16.04.2024, 15.18 Uhr) auf einen anderen 31-Jährigen ein und verletzten ihn. Während der Auseinandersetzung in der Hoheloogstraße zog einer der Tatverdächtigen einen Hammer und versuchte auf den 31-Jährigen einzuschlagen, traf diesen aber nicht. Die beiden 31-Jährigen flüchteten anschließend, konnten jedoch in der Nähe der Örtlichkeit gefasst werden. Die Tatverdächtigen standen vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihnen wurde auf einer Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Nicht auf Schockanrufe reingefallen

Am Dienstag (16.04.2024) erhielt eine 77-Jährige aus Ludwigshafen-Süd einen Anruf, bei dem sich eine unbekannte Frau als ihre Tochter ausgab und behauptete, so eben einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und nun eine hohe Kaution zahlen zu müssen. Als die aufmerksame Frau noch während des Gesprächs eine Polizeidienststelle aufsuchte, beendeten die Täter das Gespräch.

Einen weiteren Anruf nach identischem Muster erhielt eine 74-Jährige aus Pfingstweide. Auch diese erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch sofort.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.

Fahrzeugaufbrüche – Zeugen gesucht

Zu einer ganzen Reihe von Fahrzeugaufbrüchen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.04.2024 – 16.04.2024). Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge in der Frankenthaler Straße angegangen. Zwei weitere Autos waren zur Tatzeit in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße abgestellt. Bei insgesamt sieben der Fahrzeuge wurde von den Tätern eine Scheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Es gelang den Tätern lediglich mehrere Handykabel zu entwenden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf circa 3.000 Euro belaufen.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall zwischen Bus und Auto

Zu einem Unfall zwischen der Fahrerin eines Linienbusses und dem Fahrer eines VWs kam es am 16.04.2024, gegen 14 Uhr, in der Yorckstraße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Bei Streit leicht verletzt

Eine 59-Jährige geriet am Montag (15.04.2024) gegen 13:30 Uhr, in der Hauptstraße mit einer bislang Unbekannten in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug die Unbekannte die 59-Jährige und verletzt diese hierdurch leicht.

Warum es zu dem Streit kam und um wen es sich bei der Unbekannten handelt, wird aktuell ermittelt. Haben Sie die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .