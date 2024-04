Speyer – Mehrere Trunkenheitsfahrten unter dem Einfluss von THC

Am Dienstag wurde bei mehreren Verkehrskontrollen bei insgesamt drei Fahrzeugführern festgestellt, dass diese ihre Fahrzeuge unter Einfluss von THC führten.

Kurz vor 14 Uhr wurde ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Mathäus-Hotz-Straße kontrolliert. Bei ihm wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt und ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen 15 Uhr wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer in der Iggelheimer Straße kontrolliert. Der 22-Jährige hatte drogentypische Auffallerscheinungen, ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Gegen viertel vor Neun abends wurde ein 47-jähriger PKW-Fahrer in der Wormser Landstraße kontrolliert. Er hatte drogentypische Auffallerscheinungen und ein Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Aus gegeneben Anlass möchten wir daher noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.

Einbruch in Wohnhaus

In der Speyerer Straße in Harthausen brachen bislang Unbekannte am Dienstag, 16.04.2024, in ein Wohnhaus ein. Die Tatzeit dürfte zwischen 15 Uhr und 19:20 Uhr liegen. Aus dem Inneren des Hauses stahlen die Täter Münzen und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 350 Euro.

Haben Sie zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – Unfall mit verletztem Pedelec-Fahrer und flüchtigem Verursacher

Bereits am Montag, gegen halb Sieben morgens, fuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer ordnungsgemäß auf dem Radweg in der Wormser Landstraße Richtung stadteinwärts. An der Einmündung der Prinz-Luitpold-Straße nahm ihm ein schwarzer BMW-Kombi die Vorfahrt. Ein Zusammenstoß konnten trotz eingeleiteter Bremsung beide Fahrzeugführer nicht mehr verhindern. In der Folge stürzte der der Pedelec-Fahrer und verletzte sich leicht am Ellenbogen und der Schulter. Der unbekannte PKW-Fahrer fuhr weiter stadtauswärts in die Wormser Landstraße, ohne sich nach dem Wohlbefinden des 27-Jährigen zu erkunden oder seine Personalien anzugeben. Der 27-Jährige meldete den Unfall erst einen Tag später bei der Polizei. Das Kennzeichen des schwarzen BMW-Kombi oder den Fahrer konnte der Pedelec-Fahrer nicht erkennen.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem schwarzen BMW-Kombi geben? Zeugen, oder der BMW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.