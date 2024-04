Garagentor beim Rangieren gerammt

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht hat eine Anwohnerin der

Eugen-Hertel-Straße am Dienstag der Polizei gemeldet. Ihren Angaben zufolge hat

ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Garagentor gerammt und beschädigt. Von

dem Verantwortlichen fehlt jede Spur.

Der Unfall muss sich demnach zwischen Montagnachmittag, 13.30 Uhr, und

Dienstagmorgen, 8.15 Uhr, ereignet haben. In diesem Zeitraum stieß der

Unbekannte mit seinem Wagen vermutlich rückwärts beim Rangieren gegen das

Garagentor und drückte es ein. Trotzdem fuhr er anschließend einfach davon.

Als die Anwohnerin am Dienstagmorgen ihr eigenes Auto aus der Garage holen

wollte, entdeckte sie den Schaden und stellte fest, dass sich das Tor nicht mehr

öffnen ließ. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Elektro-Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben aus einem Rohbau im Wohngebiet auf dem

Betzenberg zahlreiche Elektro-Werkzeuge gestohlen. Sie nahmen unter anderem

Sägen und Bohrmaschinen mit. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens

4.400 Euro. Vermutlich verschafften sich die Täter durch eine unverschlossene

Garage Zugang zur Baustelle. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen:

Wer hat zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Mittwochmorgen, 7:30 Uhr,

Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Jogger von unbekanntem Täter attackiert

Kaiserslautern (ots) – Ein Jogger meldete sich am Dienstagnachmittag auf dem

„Altstadtrevier“ in Kaiserslautern, um eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen

einen Unbekannten zu erstatten. Der Mann berichtete den Beamten, dass er am

vergangenen Freitag (13.04.) gegen 16 Uhr in der Entersweilerstraße von dem

späteren Angreifer zunächst in verbal aggressiver Weise angesprochen wurde. Ehe

er sich versah, griff der Unbekannte den 61-Jährigen an und stieß ihn auf den

Boden. Als er am Boden lag, verspürte das Opfer einen harten Schlag ins Gesicht.

Dadurch erlitt der Läufer schwere Verletzungen im Gesicht und musste im

Krankenhaus behandelt werden. Der 61-Jährige konnte den Täter leider nicht genau

beschreiben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Betrug im letzten Moment bemerkt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen „im letzten Moment“ hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet realisiert, dass er auf Betrüger hereingefallen ist. Ein

finanzieller Schaden konnte gerade noch verhindert werden.

Nach Angaben des 52-Jährigen hatte er am Dienstagnachmittag eine E-Mail eines

Paket-Lieferdienstes erhalten – zumindest machte das Schreiben auf ihn den

Eindruck, echt zu sein. Darin hieß es, dass ihm ein Paket zugestellt werden

solle, er müsse aber eine Gebühr nachbezahlen. Nachdem der Mann die geforderte

Gebühr per Kreditkarte überwiesen hatte, erhielt er die Mitteilung, dass die

Zahlung aufgrund eines Fehlers nicht ausgeführt werden konnte – deshalb

wiederholte der 52-Jährige den Vorgang.

Als er im Anschluss per E-Mail die Info über den Abschluss zweier Verträge

(Abos) erhielt, wurde der Mann stutzig. Gleichzeitig stellte er fest, dass seine

Kreditkarte mit einer weiteren Abbuchung belastet wurde, die er nicht veranlasst

hatte. Der 52-Jährige ließ daraufhin sofort die Karte sperren und erstattete

Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen. |cri

Gegenfrage bringt Betrüger aus dem Konzept

Kaiserslautern (ots) – Mit einer einfachen Gegenfrage hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet mutmaßliche Betrüger aus dem Konzept gebracht. Die Unbekannten

hatten mit einer altbekannten Masche versucht, den Senior auszuhorchen.

Der 76-Jährige meldete am Dienstag der Polizei, dass er einen merkwürdigen Anruf

erhalten habe. Demnach hatte sich ein Mann bei ihm telefonisch gemeldet und sich

als Beamter der Kriminalpolizei Kaiserslautern ausgegeben. Der angebliche

Polizist gab vor, dass es in der Nähe der Wohnung des Seniors einen Einbruch

gegeben habe. Dort sei eine Namensliste gefunden worden, auf der auch der Name

des 76-Jährigen stehe. Der Anrufer wollte deshalb wissen, ob es in der Wohnung

des Mannes ein Schließfach oder einen Safe gebe. Der Senior beantwortete die

Fragen, stellte dann aber die Gegenfrage, wofür die Polizei dies wissen wollen –

sofort wurde von dem Unbekannten das Telefonat beendet.

Der 76-Jährige rief daraufhin selbst bei der Kripo an, um sich zu erkundigen.

Dort erfuhr er, dass es sich bei solchen Anrufen um gängige Betrugsmaschen

handelt, mit denen die Täter herausfinden wollen, ob beim Opfer etwas zu holen

ist. – Deshalb unsere Empfehlung an alle, denen am Telefon solche und ähnliche

Fragen gestellt werden: Am besten nicht darauf eingehen, sondern einfach

auflegen! |cri

Erpressungsversuch scheitert

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben versucht, einen Mann aus dem

Stadtgebiet zu erpressen. Wie der 63-Jährige am Dienstag bei der Kripo anzeigte,

hatte er eine E-Mail erhalten, mit der er zur Zahlung von 500 US-Dollar

aufgefordert wurde.

Die Absender des Schreibens gaben vor, das E-Mail-Konto des Mannes gehackt und

Zugriff auf seinen Computer zu haben. Sie behaupteten, im Besitz von

Intimaufnahmen zu sein, die den 63-Jährigen beim Besuch von Internetseiten mit

pornografischem Inhalt zeigen. Falls er den geforderten Betrag nicht überweise,

würden diese Aufnahmen öffentlich gemacht.

Der Mann ging nicht auf die Forderung ein, sondern informierte die Polizei. Die

Ermittlungen zu den Erpressern laufen… |cri

Einbrecher stehlen E-Bike

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro haben

Einbrecher in der Nacht zu Dienstag im Gewerbegebiet West gestohlen. Die

unbekannten Täter verschafften sich gegen Morgen gewaltsam Zugang zu einem

Fachgeschäft in der Merkurstraße, indem sie die Schaufensterscheibe einschlugen.

Sie griffen sich vom dahinter liegenden Ausstellungspodest ein Elektro-Fahrrad

der Marke „Giant“ und flüchteten damit. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen

Bereich.

Von dem Bike ist bekannt, dass es einen schwarz-weinroten Rahmen hat und in

orangener Farbe eine Aufschrift mit dem Markennamen trägt. Darüber hinaus

verfügt das Fahrrad über eine 12-Gang-Schaltung und Scheibenbremsen der Marke

Shimano. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, oder denen das Fahrrad

an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr meldete ein

Verkehrsteilnehmer einen Unfall in der Königstraße, bei dem der beteiligte

Radfahrer verletzt wurde. Eine Polizeistreife steuerte die Unfallörtlichkeit an.

Den bisherigen Ermittlungen zu den genauen Abläufen zufolge waren der Pkw-Führer

und der Radfahrer in gleicher Richtung in der Königstraße unterwegs. Als eine

Ampel für den Autofahrer grün zeigte, wollte er nach rechts abbiegen. Dabei

übersah der 60-Jährige den auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrer. Der

30-Jährige stieß dabei mit dem Spiegel des VW T-Roc zusammen. Der Rennradfahrer

erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand

Sachschaden – der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Unter Einfluss berauschender Mittel auf Roller unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer zog am Dienstagnachmittag die

Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der Merkurstraße auf sich, da er mit

abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Aus diesem Grund führten

die Beamten eine Verkehrskontrolle bei dem 22-Jährigen durch. Während der

Kontrolle fiel den Eisatzkräften, neben dem nicht versicherten E-Scooter, auf,

dass der junge Mann offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein vor Ort

durchgeführter Drogenvortest, der positiv auf Cannabis-Konsum reagierte,

bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 22-Jährige musste die Polizisten zur

Dienststelle begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Seinen E-Scooter

durfte er auch nicht wieder mit nach Hause nehmen. Diesen stellten die Beamten

sicher. Gegen den Mann werden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

eingeleitet.