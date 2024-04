Karlsruhe – Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einer Kollision zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem

Fahrradfahrer kam es am Montagmittag gegen 12:45 Uhr.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin am

Schwarzwald Kreuz von der Südtangente ab. Beim Auffahren auf die Ettlinger Allee

übersah die Autofahrerin wohl einen 74-jährigen Pedelec-Fahrer. In der Folge kam

es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei stürzte der Radfahrer zu

Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den 74-Jährigen

zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Karlsruhe – Am Samstag verzeichnete die Polizei im Vorfeld einer

Versammlung in Neureut zahlreiche Sachbeschädigungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschmierten bislang Unbekannte in der Zeit

zwischen etwa 00:00 Uhr und 03:00 Uhr die Fassade, Fenster und Zugangstüren der

Badnerlandhalle in der Rubenstraße mit roter Farbe. Vor der Halle verteilten

unbekannte Täter offenbar Fäkalien auf dem Boden des Haupteingangs. Im näheren

Umfeld der Mehrzweckhalle stellte die Polizei zudem zahlreiche Verkehrszeichen

fest, auf welche mit roter Farbe das Wort „Nazi“ geschrieben wurde.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber,

welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat machen konnten, werden gebeten

sich unter der 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A5

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Montagmorgen

auf der Bundesautobahn 5 zwischen Kronau und Karlsruhe einen Verkehrsunfall und

entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Lkw-Fahrer gegen

10:00 Uhr von der Tank-und Rastanlage Bruchsal auf die A5 in Fahrtrichtung

Karlsruhe auf. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen

wechselte, übersah er offenbar einen zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten

Fahrstreifen fahrenden weißen Pkw. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu

vermeiden, bremste der unbekannte Pkw-Fahrer ab und fuhr auf den mittleren

Fahrstreifen. Ein dort fahrender Nissan-Fahrer erkannte das Fahrmanöver offenbar

gerade noch rechtzeitig und wechselte ebenfalls nach links. Beim

Fahrstreifenwechsel kollidierte der Nissan dann jedoch mit einem auf der linken

Fahrspur vor ihm fahrenden Skoda. Der vermeintliche Unfallverursacher sowie der

Fahrer des weißen Pkw setzten ihre Fahrt indessen in Richtung Karlsruhe fort.

Der 54-jährige Nissan-Fahrer und der 28-jährige Skoda-Fahrer blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die Angaben zu den weiteren beteiligten Fahrzeugen oder deren Fahrern machen

können, sich unter der Telefonnummer 0721/94484-0 zu melden.