Mannheim: E-Bikes im Wert von fast 8.000 Euro entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim – Derzeit noch unbekannte Täter entwendeten zwischen

Freitagmittag und Montagmittag zwei hochwertige E-Bikes aus einem Kellerabteil

im Roteichenring. Wie sich die Unbekannten Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten

des Mehrfamilienhauses verschafften, ist noch unklar. Der entstandene

Diebstahlschaden beläuft sich auf fast 8.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Zwei Verletzte nach Unfall in einer Waschanlage

Mannheim – Am Montag fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Audi in eine

Autowaschanlage in der Möhlstraße. Nach ersten Erkenntnissen drückte der Senior

um kurz nach 9 Uhr mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers unbeabsichtigt das

Gaspedal durch, sodass sein Auto plötzlich beschleunigte und auf einen in der

Waschstraße stehenden Mercedes prallte. Ein 29-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt

hinter dem Mercedes stand, um das Fahrzeug mit einer Waschlanze abzustrahlen,

wurde von dem Mercedes erfasst und zu Boden geschleudert. Anschließend rollte

der Audi des 83-Jährigen über den linken Unterschenkel des noch am Boden

liegenden 29-Jährigen. Dabei zog sich der jüngere Mann eine Verletzung zu, die

in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Audi indes fuhr noch einige

Meter weiter, bevor er schließlich mit einer Schutzplanke innerhalb der

Waschanlage kollidierte und so zum Halten kam. Durch den Unfall verletzte sich

der Senior leicht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro

geschätzt. Der verunfallte Audi musste abgeschleppte werden.

Der 83-Jährige muss sich nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung

verantworten.

B36 – Mannheim: 5.000 Euro Sachschaden nach Kollision mit Reh

B36 – Mannheim – Als in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 02:10 Uhr

ein 39-jähriger Skoda-Fahrer auf der B36 in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau

unterwegs war, querte etwa auf Höhe der Feuerwache Süd überraschend ein Reh die

Fahrbahn. Einen Zusammenstoß konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig

verhindern und kollidierte mit dem Reh. Der Pkw wurde durch den Unfall im

Frontbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden auf ca. 5.000 Euro

geschätzt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das Tier erlag noch am

Unfallort seinen Verletzungen.

Mannheim: VW entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim – In dem Zeitraum von Samstagabend, 18:00 Uhr, bis

Sonntagnachmittag, 17:30 Uhr, wurde ein in der Lilienstraße abgestellter weißer

VW auf bislang unbekannte Weise entwendet. Über die Täter /Täterinnen liegen

bislang keine Hinweise vor. Der Diebstahlsschaden wird auf circa 23.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der unbekannten

Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Kioskeinbruch in Fressgasse fehlgeschlagen

Mannheim – Am heutigen Dienstag gegen 04:15 Uhr versuchte nach ersten

Erkenntnissen ein 23-Jähriger in ein Kiosk in der Fressgasse einzubrechen. Dazu

warf er einen Blumenkübel in die Schaufensterscheibe. Offenbar aufgrund seiner

starken Alkoholisierung gelang es ihm aber nicht in den Kiosk einzusteigen. Der

Besitzer des Kiosks wurde durch seine Alarmanlage über den Vorfall in Kenntnis

gesetzt, welcher umgehen die Polizei informierte. Noch in Tatortnähe konnte dann

der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen

Verdachts des Einbruchs ermittelt. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe

beträgt etwa 1.000 Euro.