Germersheim – Randalierer in Gewahrsam genommen

Am Montagabend wurde von Passanten eine offenbar betrunkene Person gemeldet, die in der Bahnhofstraße gegen geparkte Fahrzeuge treten würde. Auf dem Bahnhofsparkplatz traf die Polizei auf einen 46-Jährigen. Dieser zeigte sich auch gegenüber den Beamten aggressiv, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Bei einer ersten Überprüfung konnte an den geparkten Fahrzeugen kein Schaden festgestellt werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Germersheim – unter Drogeneinfluss auf dem E Scooter

Am 15.04.2024 wurde um 12.40 Uhr ein 40-jähriger E Scooter Fahrer in der Rheinbrückenstraße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Letztlich räumte er den kürzlich zurückliegenden Konsum ein. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Einbrüche in Mehrfamilienhaus

Landau

Am Montag den 15.04.2024 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es in der Glacisstraße in Landau zu 2 Einbruchsdiebstählen im selben Anwesen. Bislang unbekannte Täter drangen durch die Haustür gewaltsam in die Wohnung ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Blinzeln führt zum Autounfall

Landau

Aus der Bahn geworfen wurde gestern Mittag (15.04.2024) gegen 13:30 Uhr ein 71-jähriger Mann aus Landau, als er mit seinem Auto den Horstring entlangfuhr und ihm etwas ins Auge flog, sodass er Blinzeln musste. In der Folge kam der Landauer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto so heftig, dass sein Auto auf die linke Fahrzeugseite fiel. Durch hinzueilende Passantinnen und Passanten konnte der Fahrer aus dem Auto befreit werden. Der 71-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Überwachung in ein Landauer Krankenhaus verbracht. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.