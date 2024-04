Körperverletzung, Diebstahl und Widerstand

Am Montagabend (15.04.2024), gegen 21:15 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Mundenheimer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 40-Jähriger hatte mit einem Schlagring mehrmals seinen 53-jährigen Bekannten geschlagen, sich jedoch vor Eintreffen der Polizeikräfte von der Örtlichkeit entfernt. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 40-Jährige nicht mehr angetroffen werden.

Am frühen Dienstagmorgen (16.04.2024), gegen 01:45 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da der 40-Jährige eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Yorkstraße eingetreten und Bargeld aus der Wohnung entwendet hatte. Bei Eintreffen der Polizei hatte der Mann gerade eine weitere Wohnungstür in dem Anwesen gewaltsam geöffnet. Er wurde in Gewahrsam genommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Da er augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Hierbei spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht und leistete gegen die anschließende Fixierung erheblichen Widerstand. Er muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch Diebstahl, Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ludwigshafen: Verkehrsunfall auf der BAB 650

(BS) Am 16.04.2024 um 9:55 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf die BAB 650 gerufen.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr folgende Lage vor: Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, kurz vor der Ausfahrt Ruchheim. Zwei Pkw waren an dem Auffahrunfall beteiligt. Einer kam auf der Straße zum Stehen, der andere beteiligte Pkw stand neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen. Beide Insassen des auf der Straße stehenden Fahrzeugs konnten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst aus ihrem Fahrzeug befreien und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Die Person des zweiten unfallbeteiligten Pkw war noch in ihrem Fahrzeug und wurde medizinisch erstversorgt. Die Kräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Die Person im Fahrzeug wurde mittels hydraulischer Rettungsgeräte patientengerecht durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde eine Person in eine umliegende Klinik verbracht.

Während der Einsatz- und Bergemaßnahmen kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen auf der BAB 650.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 20 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst und die Polizei.

Unfall auf der Saarlandstraße

Am Montagabend (15.04.2024), gegen 18:20 Uhr, fuhr eine 55-jährige Autofahrerin auf der Saarlandstraße in Richtung Schänzeldamm und bog an der Einmündung zur Pfarrer-Krebs-Straße nach links in diese ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer in entgegengesetzter Richtung auf der Saarlandstraße fahrenden 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 57-Jährige und ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Montagnachmittag (15.04.2024), gegen 17:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Sternstraße / Von-Stephan-Straße / Sedanstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte von der Von-Stephan-Straße nach links in die Sternstraße einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 74-jährigen Radfahrers, welcher von der Sedanstraße in die Sternstraße einfuhr. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Samstagnachmittag (13.04.2024), 14:00 Uhr und Montagmorgen (15.04.2024), 06:00 Uhr, wurden zwei Transporter auf einem Betriebsgelände am Kaiserwörthdamm aufgebrochen. Hierbei wurde eine Bohrmaschine entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zwischen Montagabend (15.04.2024), 18:00 Uhr und Dienstagmorgen (16.04.2024), 05:30 Uhr, wurde ein in der Industriestraße Höhe Pettenkoferstraße abgestellter BMW aufgebrochen. Entwendet wurde nichts. Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Am Montagmittag (15.04.2024), gegen 12:30 Uhr, kam es in der Hoheloogstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Laut einer Autofahrerin hielten zwei Fahrzeuge auf der Straße vor ihr an und es stiegen zwei Männer aus. Diese schlugen mit einem Schlagstock und Fäusten auf einen dritten Mann ein, welcher zu Fuß unterwegs war.Während die Zeugin die Polizei verständigte, stiegen die beiden Täter in zwei Fahrzeuge und fuhren davon. Den unbekannten Geschädigten konnte die Frau ebenfalls nicht mehr feststellen. Eine sofortige Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ergebnislos. Es soll sich um einen grauen Mazda mit bulgarischem Kennzeichen und einen grauen Hyundai mit Essener Kennzeichen gehandelt haben. Einen der Täter beschrieb die Zeugin als ca. 30-40 Jahre alt, kräftig und mit kurzem Haar. Den zweiten Täter konnte sie nicht beschreiben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ludwigshafen: Stürmischer Abend bei der Feuerwehr Ludwigshafen

(SK)Am 15.04.2024 gegen 17:56 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen, aufgrund des Unwetters, in kurzer Zeit ca. 360 Notrufe ein. Daraus resultierten im Stadtgebiet Ludwigshafen 80 Einsätze. Bei den Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume auf die Fahrbahn, auf Fahrzeugen oder auf Stromleitungen. Auch lose Dachziegel und umherfliegende Folien sowie umgestürzte Bauzäune waren unter den Einsätzen. Kurios war auch ein Wäscheständer, welcher in einem Baum in etwa 25 Metern Höhe hing. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 23:10 Uhr waren alle Unwetter-Einsätze abgearbeitet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, sowie die Freiwilligen Feuerwehr Oppau, Maudach und Ruchheim mit 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften.

Die Aufräumarbeiten werden morgen durch den städtischen Grünbetrieb fortgeführt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Montagmorgen (15.04.2024), gegen 07:25 Uhr, war der 59-jährige Fahrer eines Sattelschleppers auf der Dürkheimer Straße in Richtung Lambsheimer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Lambsheimer Straße bog der 59-Jährige nach rechts ab und beschädigte hierbei eine Fußgängerampel. Während der Unfallaufnahme erlangten die Polizeikräfte Hinweise, dass der Fahrer des Sattelschleppers unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.