Speyer – Wetterbedingte Einsätze

Aufgrund der Wetterlage kam es am 15.04.2024 in der Zeit zwischen 17 – 18 Uhr zu insgesamt drei Einsätzen der Polizei.

Gegen viertel nach 5 wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Spaldinger Straße / Wacholderweg ein umgestürzter Baum gemeldet. Die Polizei sicherte die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Feuerwehr ab. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Kurz vor 18 Uhr wurde ein umgefallenes Verkehrsschild auf dem Radweg in der Paul-Egell-Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Streife lag das Schild bereits im Grünstreifen, sodass eine Gefährdung des Radverkehrs ausgeschlossen war. Durch die eingesetzten Beamten wurden noch zwei kleinere, abgebrochen Bäumchen weggeräumt, die ebenfalls quer über dem Rad- und Fußweg lagen.

Ebenfalls kurz vor 18 Uhr fiel ein Verkehrsschild auf einen geparkten PKW in der Daimlerstraße. Der PKW wurde dadurch auf dem Fahrzeugdach beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt über 1000 Euro.

Speyer – Scheibe eingeschlagen und mehrere Sammelkarten gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22:00 und 02:17 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Oberen Langgasse ein und stahlen Sammelkarten der Trading Card Games „Pokemon“ und „Yu-Gi-Oh!“ im Gesamtwert von ca. 100 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe des „Cool Speyer“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Speyer – Randalierende Frau als Fahrraddiebin entlarvt und ins Gefängnis gebracht

Am Montag, kurz nach 14 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Frau in der Maximilianstraße, im Bereich des Altpörtels, gemeldet. Die aufbrausende 39-Jährige hatte ein Fahrrad bei sich und sei wegen eines Streites mit einem Bekannten so aufgebracht. Während der Aufnahme des Sachverhalts, gab sich eine 25-jährige Passantin gegenüber den eingesetzten Beamten als Eigentümerin des Fahrrades zu erkennen. Das Fahrrad war ihm bereits am 28.03.2024 bei dem Fahrradunterstand am Hauptbahnhof gestohlen worden. Nachdem sie einen Eigentumsnachweis vorzeigte, wurde der 25-Jährigen das Fahrrad wieder ausgehändigt. Die 39-Jährige wurde mit dem Tatvorwurf konfrontiert, konnte dazu jedoch keine glaubhaften und nachvollziehbaren Angaben machen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gegen die 39-Jährige, wurde sie im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Speyer – Dudenhofen – Längere Fahrbahnsperrung wegen Unfall

Am 15.04.2024, gegen 16:15 Uhr fuhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der B9, Richtungsfahrbahn Süden, und nahm bei Speyer die Abfahrt zur B39 in Richtung Universität. Beim Einfädelungsstreifen auf die B39 überfuhr der 45-Jährige die durchgezogene Linie auf der Fahrbahn und missachtete das Verkehrszeichen „Vorfahrt Gewähren“, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten PKW eines 29-Jährigen kam. Der 29-Jährige fuhr auf der B39 von Dudenhofen kommend in Richtung Speyer. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge nicht nur unerheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden von über 10000 Euro. Der PKW des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zur Vollendung des Abschleppvorgangs musste die Fahrbahn der B39 zwischen Dudenhofen und Speyer, in Richtung Speyer, durch die Polizei für eine Dauer von ca. 2 Stunden komplett gesperrt werden.

Speyer – E-Scooter ohne Versicherung, Fahrer unter Einfluss von THC

Am Montag, viertel vor Neun, kontrollierte eine Streife einen 40-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Bahnhofstraße. Der E-Scooter verfügt nicht über das notwendige Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 40-Jährigen, der den Konsum von Cannabis bestätigte und dessen Urintest positiv auf THC reagierte. Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde wegen des fehlenden Versicherungsschutzes des E-Scooters ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahren unter dem Einfluss von THC verboten ist und bleibt. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.