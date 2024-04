Annweiler – Tunnelsperrung nach Verkehrsunfall

Annweiler (ots)

Am 16.04.2024 befuhr gegen 06:23 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens und wollte diese an der Abfahrt Annweiler-West verlassen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 52-jährigen Peugeot-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 23-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten sowohl der Löwenherztunnel als auch der Staufertunnel in beide Fahrtrichtungen für circa 45 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch die Straßenmeisterei war hierbei im Einsatz.

Kleinfischlingen – Dieseldiebstahl und Baggerlöffel geklaut

Über das zurückliegende Wochenende wurde von der Baustelle an der L 507 durch Unbekannte eine Baggerschaufel sowie 30 Liter Diesel aus einem Bagger entwendet. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Burrweiler – ED in Firmengebäude

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende ein Fenster eines Firmengebäudes am Schlossberg aufgehebelt und danach im Gebäude sämtliches Mobiliar nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein geringer Bargeldbetrag sowie hochwertige Kopfhörer entwendet. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Sturmschäden

Landau/Rohrbach/Annweiler/Offenbach (ots)

Durch den Sturm, der gestern über Landau und die Südpfalz zog, musste die Polizei Landau im Verlauf des gestrigen Abends (15.04.2024) gleich mehrmals ausrücken. In Landau und Annweiler fiel ein Bauzaun auf einen geparkten Pkw. Es entstand jeweils ein Sachschaden von 300 und 500 Euro. Weiterhin fiel in Landau ein Ast auf einen Pkw. Hier entstand kein Sachschaden. In Rohrbach wurde ein Baum auf der Fahrbahn gemeldet, welcher sich vor Ort nur als größere Äste herausstellte. Diese konnten durch die Polizeikräfte zur Seite geräumt werden. Ein in Offenbach zunächst auf der L542 gemeldeter Baum auf der Fahrbahn lag nur auf dem Radweg neben der Fahrbahn. Der Bereich wurde durch die Polizeikräfte abgesperrt und die Straßenmeisterei verständigt. Auch die Feuerwehr Landau musste einen größeren Ast auf einem Radweg im Prießnitzweg zersägen, um ihn zur Seite räumen zu können. Eine Verkehrsbehinderung besteht nicht mehr.