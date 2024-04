Im Krankenhaus randaliert

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Krankenhaus randalierte, ermittelt die Polizei

gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 50-Jährigen wird vorgeworfen, am

späten Montagabend in alkoholisiertem Zustand in der Notaufnahme ausgerastet zu

sein und einen Glasschrank beschädigt zu haben. Mitarbeiter verständigten

deshalb kurz vor halb elf die Polizei.

Als die Streife vor Ort eintraf, hatte sich der Mann wieder beruhigt und

verhielt sich kooperativ. Lediglich einen Atemalkoholtest verweigerte er.

Der 50-Jährige wurde letztlich wegen seines enormen Alkoholkonsums und seines

aggressiven Verhaltens in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizeibeamten

begleiteten den Transport, um sicherzustellen, dass es zu keinen weiteren

„Ausrastern“ kommt. Wegen der Sachbeschädigung im Krankenhaus muss der Mann mit

einer Strafanzeige rechnen. |cri

Wer hat den VW Tiguan gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Autofahrer hat in der Sophienstraße einen

Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizeiinspektion 2 hat

die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag,

16 Uhr, und Montagnachmittag, 17 Uhr, etwas gesehen oder gehört haben.

In diesem Zeitraum wurde ein weißer VW Tiguan, der in Höhe des Hauses Nummer 1

stand, gerammt und beschädigt. Als der Nutzer des Fahrzeugs zu dem Leihwagen

zurückkam, stellte er einen frischen Schaden auf der Beifahrerseite fest. Die

Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Nach Kollision weitergefahren

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen einer Unfallflucht sucht die

Polizei den Fahrer eines weißen Autos, das am frühen Montagmorgen durch

Weilerbach fuhr. Kurz nach halb sieben begegnete eine 42-jährige Frau mit ihrem

Opel Meriva dem Pkw in der Rummelstraße. Nach Angaben der Opel-Fahrerin hielt

sich das weiße Fahrzeug nicht an das Rechtsfahrgebot, fuhr zu weit in der Mitte

und kollidierte dadurch mit ihrem Außenspiegel. Dieser wurde dabei stark

beschädigt. Trotzdem setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten

fort.

Die Marke sowie das Kennzeichen des Fahrzeugs sind nicht bekannt. Zeugen, denen

der Pkw ebenfalls begegnete, oder denen am Montag ein solches Auto mit

beschädigtem Außenspiegel auf der Fahrerseite aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in

Kaiserslautern zu melden. |cri

Wer hat den Unfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen eines Unfalls am

Montagnachmittag in der Eisenbahnstraße und bittet um Hinweise. Eine

Autofahrerin soll einen Passanten angefahren haben. Die 29-Jährige wollte gegen

15:45 Uhr von der Rummelstraße in die Eisenbahnstraße abbiegen. Nach dem

aktuellen Stand der Ermittlungen rollte sie mit ihrem Wagen in den

Einmündungsbereich, als ein Fußgänger die Straße überqueren wollte. Die Frau sei

ihm dabei über den Fuß gefahren. Der Mann klagte über Schmerzen. Der alarmierte

Rettungsdienst stellte jedoch keine Verletzungen am Fuß des 58-Jährigen fest,

weshalb die Polizei um Hinweise bittet: Wer hat den Unfallhergang beobachtet?

Wer kann Angaben zur Fahrweise der 29-Jährigen beziehungsweise Gehweise des

Passanten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |bo

Handtasche geraubt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am

Montagnachmittag kurz vor halb drei in der Helenenstraße auf eine verletzte Frau

aufmerksam geworden. Sie eilten der blutenden Dame sofort zur Hilfe.

Wie die 72-Jährige den Beamten berichtete, hatte ihr wenige Minuten zuvor ein

Unbekannter die Handtasche geraubt. Der Täter hatte sich unbemerkt von hinten

genähert und dann am Träger der Tasche gezogen. Weil die Seniorin an ihrer

Handtasche festhielt und der Unbekannte immer stärker daran riss, stürzte die

Frau zu Boden.

Der Räuber flüchtete in Richtung Mozart- und Richard-Wagner-Straße. Er erbeutete

mit der Tasche auch den Geldbeutel der Seniorin mitsamt Personalausweis und

Debitkarte sowie ein Mobiltelefon und einen Schlüsselbund.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 Jahre alt, dunkle

kurze Haare, dunkel gekleidet. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung

nicht mehr gesichtet werden. Zeugen, denen der Mann vor oder nach der Tat im

Umfeld der Helenenstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

61-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anzeigen hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Montagnachmittag eingehandelt. Der amtsbekannte 61-Jährige war zunächst gegen

halb vier wegen eines räuberischen Diebstahls in einem Geschäft im Hauptbahnhof

aufgefallen und daraufhin von Einsatzkräften der Bundespolizei gestellt worden.

Weil der Mann bei seiner Auseinandersetzung mit einem Kiosk-Mitarbeiter eine

blutende Wunde an der Nase erlitten hatte, wurde der Rettungsdienst

hinzugezogen. Zeitgleich traf eine Streife der Landespolizei am Bahnhofsgebäude

ein und unterstützte die Kollegen.

Von dem 61-Jährigen wurden die Beamten zur „Begrüßung“ beleidigt, was er in der

Folge auch noch häufig wiederholte. Nachdem seine Wunde im Rettungswagen

versorgt worden war, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Er leistete

jedoch Widerstand, schlug nach einem Polizisten und traf ihn am Kopf.

Es gelang den Einsatzkräften, den 61-Jährigen sofort zu fixieren. Er wurde im

Anschluss zunächst ins Krankenhaus gebracht und kam danach zur Verhinderung

weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in polizeilichen Gewahrsam. Gegen

den Mann wird nun wegen des räuberischen Diebstahls, der Beleidigung, des

Widerstands und der Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Der am Kopf getroffene Polizeibeamte musste sich nach dem Einsatz ebenfalls in

ärztliche Behandlung begeben. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. |cri

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Nußbach (ots) – Opel-Fahrerin kommt von der Fahrbahn und verursacht erheblichen

Schaden. Am Montagabend fuhr die 18-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der L 386 von

Nußbach in Richtung Rudolphskirchen. In einer Kurve verlor sie offensichtlich

aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren

PKW, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Geländer und kam unterhalb einer

Böschung zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierbei erheblich verletzt und nach

erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren

Behandlung gebracht. Der Beifahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. An der

Unfallstelle waren außer dem Rettungsdienst, einem Abschleppunternehmer und der

Polizei noch Einsatzkräfte der Feuerwehr eingesetzt. Zur Unfallaufnahme und

Bergung des Fahrzeuges musste die Landstraße gesperrt werden. |pilek

Hochwertige Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Langfinger machten sich über das Wochenende an einem

Firmenfahrzeug im Hertelsbrunnenring zu schaffen. Der Transporter stand von

Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, auf einem Parkplatz des Unternehmens. Die

Diebe öffneten die Ladefläche und rissen sich eine Großzahl an hochwertigen

Elektrowerkzeugen unter den Nagel. Der Gesamtwert des Diebsguts wird auf einen

mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist etwas

Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Lagerhalle mit Chemikalien geflutet

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Mischung aus knapp 1.000

Litern Chemikalien und Frischwasser bedeckten am Montagmorgen den Boden einer

Lagerhalle in der Industriestraße. Einem Mitarbeiter fiel zu Arbeitsbeginn auf,

dass die Halle geflutet war, weswegen er die Rettungskräfte alarmierte.

Vermutlich durch einen Riss in einem Schlauch drang die rot-braune

Imprägnier-Flüssigkeit zusammen mit dem Wasser aus. Eine Bodenwanne, welche

unter dem Gebäude verläuft, verhinderte, dass das Gemisch ins Erdreich sickern

konnte. Wie genau der Schlauch beschädigt wurde, ist derzeit Inhalt der

polizeilichen Ermittlungen. Laut Angaben der Angestellten muss der Schaden

zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 4:30 Uhr, eingetreten sein. Die Kosten für

Reinigung und Entsorgung werden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die

Ermittlungen dauern an. |kfa

Hat Zigarette Brand ausgelöst?

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise eine noch glimmende Zigarette hat am

Montagmittag am Altenhof einen Mülleimer in Brand gesetzt. Die Rauchentwicklung

war gegen 12.30 Uhr Passanten aufgefallen, die dann die Feuerwehr und die

Polizei verständigten.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell im Griff, löschten den Eimer,

beziehungsweise die Glut. Ein größerer Schaden entstand zum Glück nicht. |cri

Wettereignisse führen zu Einsätzen in der Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Am Montagabend verzeichnete die Polizei in der Westpfalz

mehrere Einsätze wegen umgestürzter Bäume und Schilder, in einem Fall wehte der

Wind Tische und Stühle eines Cafés weg. Meist stürzten die Bäume auf die Straße

und verursachten keine Schäden. Zwischen Hauptstuhl und Landstuhl sorgte ein

umgestürzter Baum jedoch dafür, dass eine Telefonleitung auf die Straße

herabhing. Dieses führte keinen Strom, so dass die Straßenmeisterei das Problem

schnell in den Griff bekam und die Straße für den Verkehr wieder freigeben

konnte. Aber nicht nur umgestürzte Bäume sorgten für Beeinträchtigungen,

mancherorts wehte es auch Schilder oder Zäune um. In Pirmasens blies der Wind

Stühle und Tische eines Cafés in die nahegelegene Fußgängerzone. Die Situation

beruhigte sich am späteren Abend wieder und die Polizei verbuchte kaum mehr

sturmbedingte Einsätze. |bo

Baum durch Unbekannten auf Gleise aufgelegt

Frankenthal in der Pfalz (ots) – Am 15. April 2024 um 19:50 Uhr informierte die

Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei über einen auf den

Gleisen liegenden Baum in Frankenthal in der Pfalz. Die Bahnstrecke Frankenthal

Süd nach Ludwigshafen wurde daraufhin gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei

stellte vor Ort fest, dass ein Baum sowie diverse Zweige auf den Gleisen lagen.

Da im unmittelbaren Nahbereich kein Baumbewuchs vorhanden war, besteht der

Verdacht, dass der Baum und die Äste durch eine unbekannte Person auf die Gleise

gelegt wurden. Die Polizisten entfernten den Baumstamm sowie die Äste. Die

Bahnstrecke konnte anschließend wieder freigegeben werden.

Die Strecke war insgesamt von 19:50 – 21:04 Uhr gesperrt. Es kam zu zwei

Zugausfällen und die insgesamt verursachte Verspätung belief sich auf 77

Minuten. Zu Schnellbremsungen oder Schäden an Zügen kam es nicht.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zweimal Drogenverdacht an Kontrollstelle

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizei in Rockenhausen hat am Montag

während einer Kontrollstelle in der Alsenzstraße gleich zwei Fahrten unter

Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht.

Gegen 13 Uhr wurden bei einem 32-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis

drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest konnte nicht

durchgeführt werden. Um 13:45 Uhr wurden bei der Kontrolle eines 25-jährigen

Transporter-Fahrers aus Kaiserslautern ebenfalls Anhaltspunkte für einen

Drogeneinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf

Amphetamin.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und

der Führerschein präventiv sichergestellt.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte

die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zumindest im zweiten Fall wird dann

auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall

in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. Beim Konsum harter

Drogen erfolgt regelmäßig ein Entzug der Fahrerlaubnis.

Im Rahmen der knapp zweistündigen Kontrollstelle wurde weiterhin ein PKW

festgestellt, dessen Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen

erloschen sein dürfte. Bei einem weiteren Fahrzeug war die Fälligkeit der

Hauptuntersuchung bereits über vier Monate überschritten und drei Personen

führten ihren Führerschein oder die Zulassungsbescheinigung nicht mit. |pirok

Geldautomatensprengung: Polizei entschärft Sprengsatz

Hauptstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Nachdem Unbekannte in den frühen

Morgenstunden (16. April 2024) einen Geldautomaten in der Kaiserstraße sprengten

(wir berichteten: https://s.rlp.de/7eLlo), hat die Polizei einen nicht

explodierten Sprengsatz entschärft. Die Bewohner aus drei Häusern mussten

deshalb vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. Zur Stunde sind Kriminaltechniker

im Einsatz und untersuchen den Tatort. Zeitweise war die Kaiserstraße für den

Verkehr gesperrt. Das Gelände um die Bank ist weiträumig abgeriegelt. Durch die

Automatensprengung gegen 2:30 Uhr entstand erheblicher Sachschaden. Ob die Täter

Beute machten, steht aktuell nicht fest. Nach Zeugenangaben flüchteten sie mit

einem schwarzen Skoda Octavia. Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Geldautomatensprengung – Unbekannte Täter fliehen mit schwarzem Skoda Octavia

Hauptstuhl (ots) – In den frühen Morgenstunden kam es in einer Bankfiliale in

Hauptstuhl zu einer heftigen Explosion. Die Polizei geht derzeit von einer

Geldautomatensprengung aus. Es ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit

läuft die Täterfahndung. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter tatsächlich

Bargeld erlangen konnten.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache

nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620

entgegen.

Die Polizei bittet zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Zu gegebener

Zeit wird nachberichtet.|pvd